Apple met à jour les écouteurs AirPods Max avec un port USB-C et de nouvelles couleurs

Apple a dévoilé lundi une nouvelle version de son casque supra-auriculaire haut de gamme, les AirPods Max, lors de son événement Apple 2024. La refonte remplace le port Lightning des AirPods Max par un port USB-C et se décline en cinq nouvelles couleurs : minuit, bleu, violet, orange et starlight. La société a annoncé lundi les nouveaux écouteurs, ainsi que les nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch, lors de son événement « Glowtime ».

La version mise à jour des AirPods Max d’Apple coûte toujours 549 $ et peut être précommandée lundi. Avec un port USB-C, les AirPods Max mis à jour correspondront désormais au reste de la gamme de produits d’Apple en abandonnant le port Lightning. Grâce à iOS 18, Apple affirme que ses écouteurs supra-auriculaires disposent désormais d’un son spatial personnalisé pour la musique, les films et les jeux.

Dans l’ensemble, les modifications apportées par Apple aux AirPods Max étaient assez cosmétiques et ne comportaient aucune des mises à niveau de l’IA ou des fonctionnalités de suppression du bruit annoncées dans d’autres produits AirPods.

Depuis qu’Apple a sorti les AirPods Max il y a près de quatre ans, les gens réclament des changements importants. Les AirPods Max sont plus lourds que vos écouteurs moyens et sont livrés avec un « étui » qui protège à peine votre achat de 550 $. Nous n’avons constaté aucun changement à aucun de ces griefs courants lundi. Cela dit, les AirPods Max offrent toujours une expérience d’écoute luxueuse avec une suppression solide du bruit.