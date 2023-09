Apple met à jour les AirPods Pro 2 avec USB-C, Lossless Audio et IP54

Hier a marqué un changement monumental pour Apple : le Lightning est désormais un connecteur du passé tandis que l’USB-C est pleinement adopté. Cela signifie que les AirPods Pro 2 sont désormais également mis à jour avec le connecteur universel, mais ce n’est pas la seule nouveauté.

Les AirPods Pro 2 avec le boîtier de chargement USB-C prennent désormais en charge l’audio sans perte 20 bits, 48 ​​kHz, mais il y a un problème : ils ne fonctionnent qu’avec le casque Apple Vision Pro qui devrait faire ses débuts aux États-Unis au début de l’année prochaine. Apple affirme que la puce H2 à l’intérieur des AirPods Pro 2, également présente sur le Vision Pro, permet une transmission audio sans perte, mais cela soulève la question de savoir pourquoi cette fonctionnalité n’était pas présente sur le modèle Lighting de l’année dernière.

L’autre caractéristique notable des nouveaux AirPods Pro 2 USB-C est l’indice IP54 mis à jour pour les écouteurs et leur boîtier. Cela signifie une résistance accrue à la poussière ainsi qu’à l’indice d’eau et de sueur des Lighting AirPods Pro 2 classés IPX4 de l’année dernière. Les AirPods Pro 2 prennent désormais également en charge l’audio adaptatif, le volume personnalisé et la sensibilisation aux conversations. L’autonomie de la batterie est toujours estimée à 6 heures d’écoute et 30 heures avec le boîtier. Vous pouvez également recharger vos AirPods Pro 2 depuis votre iPhone via USB-C.

Les AirPods Pro 2 avec le boîtier de chargement USB-C coûtent toujours 249 $ et sont disponibles dans une seule couleur blanche. Les bourgeons seront disponibles à l’achat à partir du 22 septembre.