Apple menace de retirer Twitter de son app store, selon Elon Musk

Elon Musk a accusé Apple de menacer de bloquer Twitter Inc. de son app store et affirme que le fabricant d’iPhone a cessé de faire de la publicité sur la plate-forme de médias sociaux parce qu’il a peur de la liberté d’expression.

Dans une série de tweets lundi, le PDG milliardaire de Twitter et de Tesla a accusé le fabricant de smartphones de ne plus faire de publicité sur Twitter, insinuant que c’est parce que l’entreprise tente de censurer le contenu sur Internet.

“Apple a presque cessé de faire de la publicité sur Twitter. Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique ?” dit Musk.

Plus tard dans la journée, il a également déclaré qu’Apple envisageait de supprimer Twitter de son app store, sans fournir aucune preuve de cela.

Apple a également menacé de retirer Twitter de son App Store, mais ne nous dira pas pourquoi —@Elon Musk

Plus tard, il a tagué le compte Twitter du PDG d’Apple, Tim Cook, dans un autre tweet, demandant “Que se passe-t-il ici?”

Bien qu’Apple n’ait rien dit à propos d’un tel plan, ce ne serait pas sans précédent. La société a régulièrement appliqué ses règles aux applications tierces dans sa boutique d’applications, une politique qui a conduit à la suppression d’applications telles que Gab et Parler, qui sont populaires auprès des conservateurs américains.

Parler a été restauré par Apple en 2021 après que l’application a mis à jour son contenu et ses pratiques de modération, ont déclaré les entreprises à l’époque.

Guerre de paroles

Musk a également répondu “oui” en réponse à une question d’un utilisateur sur la question de savoir si Apple menaçait la présence de Twitter dans l’App Store ou faisait des demandes de modération.

Apple n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La société a dépensé environ 131 600 $ US en publicités Twitter entre le 10 et le 16 novembre, contre 220 800 $ US entre le 16 octobre et le 22 octobre, la semaine précédant la conclusion de l’accord Twitter par Musk, selon la société de mesure des publicités Pathmatics.

Une liste croissante d’entreprises, de General Mills Inc. au constructeur automobile de luxe Audi of America, ont arrêté ou suspendu la publicité sur Twitter depuis l’acquisition.

Musk, un absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression, a déclaré plus tôt ce mois-ci que Twitter avait connu une baisse “massive” de ses revenus et a accusé les groupes d’activistes d’avoir fait pression sur les annonceurs. Les ventes de publicités représentent environ 90 % des revenus de Twitter.

La plateforme a rétabli ces derniers jours le compte de l’ancien président américain Donald Trump, ainsi que de la comédienne Kathy Griffin et de la représentante de la Chambre des États-Unis, Marjorie Taylor Greene.

La réintégration de Trump a incité une coalition de militants des droits civiques à déclarer la semaine dernière qu’ils exhortaient les annonceurs de Twitter à publier des déclarations sur le retrait de leurs publicités de la plate-forme.

Lors d’une présentation pour les annonceurs en mai, certaines agences de publicité et marques étaient déjà sceptiques quant aux craintes que Musk réduirait la modération du contenu et la protection de la sécurité sur la plate-forme.