Le géant de la technologie Apple a averti les développeurs que leurs applications pourraient être retirées de son magasin s’ils refusaient de se conformer à un nouveau cadre de transparence de suivi qui, selon lui, empêche les annonceurs de collecter des données utilisateur.

La nouvelle fonctionnalité de transparence du suivi des applications d’Apple oblige les entreprises à présenter une invite d’autorisation aux utilisateurs sur une base d’acceptation avant de pouvoir suivre les personnes à travers différentes applications, ainsi qu’à leur demander d’indiquer publiquement les données qu’elles collectent.

Certaines entreprises technologiques et annonceurs, y compris Facebook, ont critiqué la nouvelle approche, se disant inquiets qu’elle pourrait nuire aux petits développeurs et aux sociétés de jeux. Cependant, il a été suggéré que leur opposition est plus probablement liée à leur politique de suivi des consommateurs en ligne pour surveiller leurs habitudes et s’assurer qu’ils reçoivent des publicités particulières.

Le chef de l’ingénierie logicielle d’Apple, Craig Federighi, a déclaré aux entreprises avant l’introduction de la nouvelle politique qu’elles ne prévoyaient pas de faire d’exceptions, avertissant que les plus grands acteurs doivent comprendre qu’ils le feront. «Doivent respecter les règles ici.»

Rejetant les critiques, il a déclaré que l’industrie de la technologie finirait par s’adapter pour fournir une publicité efficace sans suivre de manière invasive les utilisateurs.

Apple lui-même a déjà été accusé d’utiliser des outils de suivi en ligne pour collecter des données, avec une plainte déposée contre elle le mois dernier seulement en Allemagne et en Espagne. Le géant de l’iPhone a réfuté l’accusation, affirmant que c’était «Factuellement inexact.»

