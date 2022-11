Apple marquerait les modèles iMac 2013 et 2014 obsolètes d’ici la fin du mois

Apple abandonne quatre modèles de bureau iMac plus tard ce mois-ci, MacRumeurs rapporté mardi. Ceux-ci incluent les ‌iMac‌ 21,5 pouces et 27 pouces de fin 2013, les ‌iMac‌ 21,5 pouces de mi-2014 et les ‌iMac‌ Retina 5K 27 pouces de fin 2014.

Les modèles seront officiellement marqués comme obsolètes le 30 novembre 2022, selon le rapport. Cela signifierait que ces modèles ne pourront pas être vendus, réparés ou entretenus par Apple.

Selon Site Web d’Appleles derniers modèles de bureau iMac à devenir obsolètes étaient l’iMac 27 pouces de mi-2011, l’iMac 27 pouces de 2012 et l’iMac G5 20 pouces (iSight).

Ces quatre modèles rejoindraient plus de 45 autres modèles d’iMac abandonnés. La liste complète des modèles Apple vintage et obsolètes peut être trouvée ici.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lire aussi : Meilleur PC de bureau pour 2022