Apple marque “xrOS” comme nouveau nom pour son système d’exploitation de casque XR

Les analystes s’attendent à ce qu’Apple lance son premier casque de réalité mixte en 2023. La société aurait proposé un nouveau nom pour la plate-forme – “xrOS” au lieu de “realityOS” ou “rOS” – qui Bloomberg’s Mark Gurman y voit un signe que le lancement est proche.

“XR” signifie eXtended Reality, un terme appliqué aux casques capables à la fois de VR (réalité virtuelle) et de RA (réalité augmentée). La réalité virtuelle crée un environnement entièrement CGI, tandis que la réalité augmentée superpose les données et les images sur le monde réel. Des casques comme le Meta Quest 2 font de la VR avec une pincée de RA, le nouveau Quest Pro est meilleur en RA, les goûts de HoloLens de Microsoft et de Google Glass se concentrent sur la RA.

Parmi les autres grands acteurs figurent Valve et HTC ainsi que Sony, qui prend déjà des précommandes pour le PSVR2. Ce sera le premier nouveau segment de marché pour Apple depuis l’introduction de l’Apple Watch en 2015. Ce n’était pas la première montre intelligente de loin, mais elle a connu un énorme succès – le dernier rapport du quatrième trimestre, les Wearables, La division Maison et accessoires a réalisé plus de ventes nettes que l’iPad et n’était pas loin du Mac.

Dépôt de marque pour “xrOS” par Deep Dive LLC, une société écran présumée appartenant à Apple

Gurman rapporte que le casque aura sa propre boutique d’applications et sa propre version des applications principales d’Apple, comme Messages et Maps. Et il y aura des outils de collaboration en VR ainsi qu’une version VR de FaceTime. On dirait qu’Apple veut prendre de front le Metaverse de Zuckerberg.

Apple a déjà de l’expérience dans le domaine de la RA grâce à ses iPhones et iPads équipés de LiDAR, qui peuvent obtenir un scan 3D de leurs environnements et y insérer des objets virtuels. Les premiers rapports affirmaient que le casque XR utiliserait également LiDAR.

Quant au nom du casque, il y a quelques mois, Apple a déposé Reality One et Reality Pro. Il n’est pas clair si les noms changeront parallèlement à la nouvelle image de marque du système d’exploitation, il est également possible qu’Apple revienne à “realityOS” pour la plate-forme logicielle.

La source (paroi payante) | Passant par