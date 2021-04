L’application Apple Maps, qui est préinstallée sur les appareils Apple tels que les iPhones, les Mac et les iPad, affiche désormais des conseils de voyage pour l’aéroport COVID-19 aux utilisateurs. Grâce aux derniers développements, les utilisateurs d’Apple Maps peuvent accéder aux exigences sanitaires des aéroports locaux, y compris les couvertures faciales, les tests de santé, les dépistages et les directives de quarantaine. En Inde, Apple a collaboré avec Airports Council International (ACI) pour fournir des informations relatives à l’aéroport international de Kempegowda à Bangalore, à l’aéroport international Chhatrapati Shivaji Maharaj à Mumbai, à l’aéroport international Indira Gandhi à New Delhi, à l’aéroport international Rajiv Gandhi à Hyderabad et à l’aéroport international de Chandigarh. Aéroport de Chandigarh. Si les informations ne sont toujours pas disponibles, les utilisateurs doivent s’assurer que leur application Maps est à jour.

À l’échelle mondiale, Apple Maps affiche le guide de voyage COVID-19 pour plus de 300 aéroports. Dans un communiqué, ACI affirme que la collaboration reste la clé d’une reprise coordonnée à l’échelle mondiale après la pandémie de COVID-19. «L’affichage de ces informations dans Apple Maps contribuera à rendre ces données cruciales beaucoup plus largement accessibles aux passagers. Cela aidera les passagers à planifier leur voyage et à être rassurés sur le fait que leur santé et leur sécurité restent une priorité pour l’industrie alors que nous travaillons tous pour un retour durable aux opérations et à la connectivité mondiale », a ajouté Luis Felipe de Oliveira, directeur général mondial de l’ACI.

Plus tôt en mars, Apple Maps a commencé à montrer le centre de vaccination COVID-19 aux États-Unis. Il permet aux utilisateurs d’accéder à des informations telles que les heures de travail, l’adresse, le numéro de téléphone et le site Web. Notamment, Apple Maps a reçu une mise à jour l’année dernière qui a permis aux utilisateurs de trouver des centres de test COVID-19. La fonctionnalité a été déployée en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, au Japon, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, au Portugal, à Singapour, à Taiwan, en Thaïlande et aux États-Unis. Les deux fonctionnalités n’ont pas été déployées pour les utilisateurs d’Apple Maps en Inde. Notamment, le concurrent d’Apple, Google, a récemment annoncé que les utilisateurs en Inde seraient en mesure de trouver des informations précises sur les vaccins à partir de ses applications telles que Google Search, Maps et Assistant.