Apple, Manchester United, Activision Blizzard et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux vendredi à midi.

Pomme – Les actions d’Apple ont perdu 2% vendredi après que des protestations ont eu lieu chez le principal fournisseur Foxconn du fabricant d’iPhone en Chine plus tôt cette semaine. Les analystes et les investisseurs craignent également que les récentes fermetures de fabrication dans le pays à la suite d’une résurgence de Covid-19 ne nuisent à l’approvisionnement cette saison des fêtes.

ActivisionBlizzard – Les actions de la société de jeux vidéo ont chuté de plus de 4% après que Politico a annoncé que la Federal Trade Commission est susceptible de poursuivre en justice pour bloquer l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars.

Manchester United – Les actions de Manchester United ont bondi de plus de 16%, s’appuyant sur les gains de cette semaine après l’annonce que les propriétaires de l’équipe de football envisagent une vente potentielle.

Logiciel Coupa – Les actions de la société de logiciels ont bondi de 7, s’appuyant sur une hausse de 28,9% mercredi après Bloomberg a rapporté que Vista Equity Partners envisage une acquisition de Coupa.

Canou – Le cours de l’action de la société de véhicules électriques a augmenté de 6,5% après une Securities and Exchange Commission le dépôt a révélé que le PDG Tony Aquila avait acheté des actions. Il a acheté plus de 9 millions d’actions à 1,11 $ pièce le 21 novembre, évaluées à environ 10 millions de dollars. La moitié de ces actions ont été achetées directement, tandis que AFV Partners, la société d’Aquila, a acheté l’autre moitié.

Grindr – L’application de rencontres LGBTQ a chuté de 6%, poursuivant une semaine de pertes après le rallye du 18 novembre, qui était son premier jour sous le nouveau ticker post-SPAC. Il est maintenant à plus de 40% de son point de départ et à plus de 85% du sommet observé lors du rallye initial.

Lufax Holding – Les actions cotées aux États-Unis de la société chinoise de technologie financière ont chuté de 20 % vendredi. Lufax a annoncé des résultats décevants plus tôt dans la semaine, qui ont été accompagnés de déclassements et de réductions des objectifs de prix dans certaines entreprises de Wall Street. Vendredi, JPMorgan a déclassé les actions de surpondérées à sous-pondérées et a réduit son objectif de cours pour l’action.

Générac – Les actions du fabricant de générateurs ont chuté de 1% vendredi après qu’Argus Research a déclassé l’action pour la conserver à l’achat. Argus a déclaré dans une note que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pèseront sur les performances de Generac “pour les prochains trimestres” et que l’action mérite de se négocier à un pire multiple par rapport à ses pairs.

– Alex Harring, Jesse Pound, Yun Li et Darla Mercado de CNBC ont contribué au reportage