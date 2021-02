Apple MacBook Pro peut inclure un port HDMI et un lecteur de carte SD cette année: Ming-Chi Kuo

Selon une note de recherche du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, le géant de la technologie basé à Cupertino, Apple, prévoit de sortir deux nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro au second semestre 2021. La note de recherche récente, obtenue par MacRumours, indique que les deux nouveaux modèles de MacBook Pro seront équipés d’un port HDMI et d’un lecteur de carte SD. Cela va dans le sens d’un rapport Bloomberg du mois dernier qui suggérait également le retour d’une carte SD plus rouge sur le MacBook Pro cette année.

Kuo avait déclaré le mois dernier qu’Apple prévoyait de tout nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec plusieurs modifications, notamment le retour d’un port de charge magnétique, la suppression de la barre tactile, un nouveau design à bords plats et Suite. « Certains des changements pratiques pour les utilisateurs incluent l’ajout d’un lecteur de carte SD et d’un port HDMI », a déclaré Kuo dans la note de recherche. Il a également déclaré que Genesys Logic de Taiwan serait le fournisseur exclusif du lecteur de carte SD pour les ordinateurs portables MacBook Pro 2021.

Plus tôt ce mois-ci, Kuo avait prédit que les nouveaux modèles d’Apple MacBook Pro annuleraient le design sinueux des parties supérieure et inférieure des modèles existants et adopteraient un design à bords plats similaire à l’iPhone 12. Apple lancerait deux modèles de MacBook Pro. cette année – 14 pouces et un modèle 16 pouces. Les deux ordinateurs portables devraient être livrés avec une version des chipsets en silicone de la série M d’Apple, ainsi que plusieurs autres changements. L’analyste Apple Kuo avait également prédit plus tôt qu’Apple supprimera la barre tactile sur les modèles MacBook Pro cette année, ainsi que d’autres modifications.