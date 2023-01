Apple MacBook Pro avec Wi-Fi 6E certifié avant son lancement imminent

Un modèle Apple MacBook Pro inédit portant le numéro de modèle A2779 a été certifié par la base de données Canada Radio Equipment List. On pense que l’appareil en question est le M2 Pro/M2 Max MacBook Pro et la certification révèle qu’il prendra en charge la connectivité Wi-Fi 6E, ce qui en fera le premier MacBook à le faire.







Apple MacBook Pro A2779 sur la base de données Canada Radio Equipment List

Pour référence, les derniers modèles d’iPad Pro lancés en octobre sont les seuls appareils Apple qui prennent actuellement en charge la norme Wi-Fi 6E. Selon 9to5MacApple pourrait annoncer les nouveaux modèles de MacBook Pro 14″ et 16″ M2 Pro/M2 Max via un communiqué de presse plus tard dans la journée.

Il n’y a pas d’autre détail sur la machine dans la nouvelle liste de certification, mais nous avons une liste Geekbench de novembre qui montre la puissance de calcul du prochain chipset M2 Pro à 12 cœurs fonctionnant à un maximum de 3,54 GHz avec 96 Go de RAM. Nous garderons un œil sur Page de la salle de presse Apple pour toute annonce.

Source