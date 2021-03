Le MacBook Pro 13 pouces est disponible au prix de Rs 99 990. En dehors de cela, Amazon offre jusqu’à Rs 18000 de réduction d’échange pour la variante de stockage de 256 Go. C’est la seule variante qui a connu une baisse de prix significative, car la variante de stockage de 512 Go se vend pour Rs 1,41,719 sur Amazon, une réduction d’environ Rs 1,200 sur son prix d’origine. Le MacBook Pro (13 pouces) alimenté par M1 avec un stockage SSD de 512 Go, en revanche, est au prix de Rs 1,42,900 sur Amazon, la variante de 256 Go se vend à Rs 1,22,900, tandis que le MacBook Air alimenté par la puce M1 d’Apple est disponible pour Rs 92,900.

