Apple Mac Studio est désormais notre machine DaVinci Resolve dédiée

Nous prenons très au sérieux l’examen des téléphones, à la fois sous forme écrite et vidéo. Notre Chaîne Youtube est passé à 1,5 million d’abonnés et nous publions environ trois vidéos par semaine. Pour mettre les choses en perspective, nous produisons environ 2 heures de vidéo chaque mois et nous obtenons cette vidéo à partir de près de 5 heures de B-roll produites par notre équipe vidéo.

Il est donc très important que nous ayons un flux de travail rationalisé. Nous nous sommes efforcés de l’améliorer constamment au fil des ans. Nous n’entrerons pas dans trop de détails, mais nous avons commencé avec l’éditeur Vegas de Sony, avons lutté pendant quelques années avec Premiere d’Adobe, et nous nous sommes maintenant principalement tournés vers DaVinci Resolve comme éditeur de choix.

Nos ordinateurs sont des PC construits sur mesure avec des cartes Nvidia. Mais lorsque le passage d’Apple à ARM s’est produit et que nous avons vu le potentiel qu’il avait pour le travail vidéo sur une plate-forme mieux optimisée, nous avons décidé de l’essayer.

Nous avons d’abord acheté le modèle de base MacBook Air avec le processeur M1, 7 cœurs GPU, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cela peut sembler peu, mais grâce à l’encodage vidéo H.264 et H.265 intégré, à une mémoire unifiée plus rapide et aux optimisations de DaVinci Resolve pour le processeur M1, l’Air peut facilement éditer des vidéos 4K comme un ordinateur beaucoup plus puissant.

Nous avons produit environ 40 vidéos avec le MacBook Air jusqu’à présent et pouvons attester de ses mérites en tant qu’ordinateur de montage vidéo. Bien qu’il ne soit pas aussi facilement quantifiable que la vitesse, c’est sa stabilité et sa fiabilité qui nous ont le plus impressionnés. Pour une raison quelconque, nous n’avons pas eu la meilleure des chances avec les PC basés sur Windows et nous nous sommes habitués aux plantages occasionnels qui, bien que n’étant pas spectaculaires, sont certainement extrêmement irritants.

L’Air fonctionne, pardonnez le cliché, et nous n’avons eu aucun plantage avec DaVinci Resolve depuis le passage à macOS.

Mais l’Air n’est tout simplement pas assez puissant pour nos besoins. Le montage vidéo de base fonctionne très bien, mais dès que nous commençons à ajouter nos animations, calques de texte et titres, corrections de couleur, et nous devons recourir non seulement à la demi-résolution, mais à la lecture au quart de résolution. Cela rend difficile la manipulation précise des couleurs. L’Air ne l’a pas coupé, alors nous avons eu le Mac Studio de base, en espérant qu’il nous donnera le meilleur des deux mondes.

Alors, pourquoi le modèle de base Mac Studio ? Eh bien, il fait le travail et son prix n’est pas prohibitif. Il est livré avec un processeur M1 Max doté de 10 cœurs de processeur (8 puissants et 2 efficaces), de 24 cœurs de processeur graphique, de 32 Go de RAM et d’un lecteur NVME de 512 Go. Il est livré dans un emballage de vente au détail haut de gamme avec une plate-forme centrale flottante bien rembourrée sur laquelle le Mac Studio repose pendant le transport, garantissant que rien ne peut lui arriver en route vers vous.

La version M1 Ultra semblait juste exagérée à deux fois le prix – l’argent que nous pensions pourrait être mieux dépensé pour d’autres parties du processus de production vidéo.

L’emballage de vente au détail de notre appareil comprend un seul câble d’alimentation tressé et un seul autocollant Apple noir.









Déballage du Mac Studio

Il est également livré avec des ports, et nous aimons les ports. Nous connecterions un clavier et une souris à l’Air, et nous aurions un dongle qui activait un emplacement pour carte SD et une connexion HDMI pour un moniteur externe. Le Mac Studio possède tous ces ports, ainsi que 4 ports Thunderbolt 4 USB-C, 2 ports USB-A pleine taille, deux ports USB-C supplémentaires à l’avant et un port Ethernet.

C’est aussi un petit ordinateur très portable, surtout par rapport à un PC de bureau, même avec des facteurs de forme plus petits. En parlant d’ordinateurs, oui, techniquement, nous aurions pu obtenir un PC pour l’argent que nous avons payé pour le Mac. Une vérification rapide en ligne montre que nous aurions pu construire une machine Ryzen 9 5900X avec un Nvidia RTX 3060 de 12 Go et 32 ​​​​Go de RAM pour un peu moins que le Mac Studio.

Mais cette machine serait beaucoup plus grosse, beaucoup plus bruyante et ne nous donnerait finalement pas l’expérience que nous souhaitons. Nous n’avons jamais vraiment trouvé les systèmes Windows mauvais, mais les Mac basés sur ARM s’intègrent tellement mieux dans notre flux de travail.









Ports, ports, ports

Alors, comment le Mac Studio aide-t-il ? Le plus gros gain du Studio est le temps. Nous travaillons sur environ 3 à 4 vidéos par semaine, et environ 14 vidéos par mois. Chaque vidéo nécessite différents types de travail – de la coupe et de l’étalonnage des couleurs à la stabilisation des séquences tremblantes et enfin au rendu de la vidéo et à d’autres choses entre-temps – créer une vignette pour YouTube, effectuer d’autres tâches liées au travail.

Nous regardons chaque vidéo à la recherche d’erreurs et parfois, pas souvent, nous devons restituer un clip plusieurs fois. Hé, parfois, nous devons même refaire une vidéo entière, car un fabricant a semé une importante mise à jour du micrologiciel de dernière minute qui corrige quelque chose sur un appareil. Tout cela représente des minutes, des heures et des jours que nous passons sur nos ordinateurs à éditer des vidéos. Le Mac Studio nous fait gagner beaucoup de temps.

Pour mettre les choses en perspective, nous avons exécuté notre production vidéo habituelle sur le Mac Studio et le MacBook Air, côte à côte, et avons comparé les résultats. Le Studio a un gros avantage de puissance brute sur l’Air, mais dans les tâches régulières comme le démarrage de l’ordinateur à froid ou l’ouverture de DaVinci Resolve, les processeurs M1 et M1 Max ne sont pas très différents. Bien sûr, le Mac Studio démarrerait DaVinci Resolve aussi rapidement pour la première fois et toutes les fois suivantes, tandis que le MacBook Air prendrait beaucoup plus de temps au premier démarrage.

Lors de la stabilisation d’un clip de 26 secondes, la disparité de traitement est mise à nu. Il n’a fallu que 14 secondes au Mac Studio – plus de trois fois plus rapide que l’Air. La tendance se poursuit dans les délais d’exportation d’une revue vidéo complète de GSMArena – le Mac Studio était trois fois plus rapide que le MacBook Air.

Une note sur le pouvoir s’appuie sur ces machines. Le MacBook Air consomme au maximum 35 watts lors de l’exportation, tandis que le Mac Studio consomme environ 75 watts, soit bien moins que sa consommation maximale nominale de 370 W. Les ventilateurs n’étaient à aucun moment audibles, ce qui est un avantage certain de la transition d’Apple vers l’architecture plus efficace d’ARM.

En combinant le temps économisé lors de tâches telles que la stabilisation, le rendu et l’exportation, nous pouvons arrondir environ 14 minutes par vidéo économisée en utilisant le Mac Studio sur le MacBook Air. En multipliant cela par les 14 vidéos, en moyenne, que nous avons réalisées en un mois, nous obtenons un gain de temps total de 196 minutes par mois en utilisant le Mac Studio comme ordinateur vidéo principal. C’est environ trois heures et demie que nous économisons en utilisant la machine la plus rapide, tous les mois. Cela fait un gain annuel de 39 heures, ce qui équivaut à environ 5 jours de travail standard par an.

Temps de démarrage de MacOS

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



16.3s



Apple MacBook Air



16.8s



DaVinci Resolve 17.4.6 temps de démarrage, premier démarrage

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



5s



Apple MacBook Air



17s



Temps de démarrage de DaVinci Resolve 17.4.6, deuxième démarrage

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



4s



Apple MacBook Air



5s



DaVinci Resolve 17.4.6, stabilisation de clip 26s

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



14s



Apple MacBook Air



47s



DaVinci Resolve 17.4.6, exportation de clip de 10:39 min (examen Apple iPhone 13 Pro Max)

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



3:56min



Apple MacBook Air



13:48min



DaVinci Resolve 17.4.6, exportation de clip de 11:15 min (test du Samsung Galaxy S22 Ultra)

Plus c’est haut, mieux c’est



AppleMacStudio



7:17min



Apple MacBook Air



24:08min



Donc au total, le passage du MacBook Air au Mac Studio nous fait gagner près de 40 heures par an, rien que grâce à la puissance de calcul plus rapide du M1 Max. Cela ne tient pas compte de toutes les autres façons dont cette machine peut être utilisée pour nos besoins ici sur GSMArena.com.

Au cours de notre travail sur Mac Studio, nous n’avons rencontré aucun problème. Les vidéos fonctionnent correctement dans leur résolution 4K native, l’ajout de correction des couleurs ou d’animations et de titres ne pose aucun problème notable.

Pour nous, cet investissement en vaut la peine. Nous prévoyons d’utiliser le Mac Studio comme pilier de notre production vidéo pour les années à venir. La fiabilité du Mac est légendaire et elle a fait ses preuves ici au siège de GSMArena.

Quant à notre fidèle MacBook Air, nous prévoyons également de continuer à l’utiliser pendant des années. Nous lui faisons confiance depuis quelques mois maintenant et il a fait ses preuves. C’est une petite machine qui ne pèse presque rien et c’est un outil inestimable à avoir en déplacement.