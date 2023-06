Apple M2 Ultra annoncé, en première sur les nouveaux Mac Studio et Mac Pro

La gamme Mac a fait l’objet d’une refonte majeure avec le dernier ajout aux chipsets de la série M – Apple M2 Ultra. Après la puce M1 Ultra de l’année dernière, M2 Ultra combine deux puces Apple M2 Max via l’architecture Apple UltraFusion avec jusqu’à 2,5 To/s de bande passante. La nouvelle puce Apple haut de gamme est fabriquée selon un processus 5 nm de deuxième génération.

Apple revendique des performances CPU 20% plus rapides par rapport à M1 Ultra et le nouveau GPU 76 cœurs à l’intérieur de M2 ​​Ultra est 30% plus rapide. Le Neural Engine (NPU) à 32 cœurs offre un boost de 40% par rapport au M1 Ultra. Le M2 Ultra est configurable avec jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée (50 % de plus que le M1 Ultra) et une bande passante de 800 Go/s, soit le double de la bande passante du M2 Max.





En termes de performances réelles, Apple revendique un traitement vidéo 50 % plus rapide avec la possibilité de lire jusqu’à 22 flux de vidéo 8K ProRes. Vous pouvez connecter jusqu’à 6 écrans Pro Display Pro XDR.

La nouvelle puce M2 Ultra sera disponible sur deux nouveaux Mac : le M2 Ultra Mac Studio et le Mac Pro mis à jour. Apple a maintenant terminé sa transition vers le silicium Mac.

Mac Studio est désormais disponible avec les puces M2 Max et M2 Ultra et jusqu’à 192 Go de mémoire unifiée, mais également une connectivité mise à jour via HDMI avec prise en charge des moniteurs 8K et un taux de rafraîchissement de 240 Hz. Mac Studio gagne également la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Passage au nouveau Mac Pro – il est disponible dans des boîtiers montés en tour et en rack avec le châssis en aluminium emblématique et la toute nouvelle puce M2 Ultra. Il bénéficie de l’extension PCIe avec la possibilité d’ajouter et d’échanger des cartes vidéo. Vous obtenez six emplacements PCIe gen 4 ouverts. Les utilisateurs Pro peuvent également ajouter des cartes de traitement du signal numérique (DSP), des cartes d’E/S d’interface numérique série (SDI) ou un réseau et un stockage supplémentaires en fonction du flux de travail.









Mac Pro est disponible dans les boîtiers Tour et Rack

Mac Pro avec M2 Ultra peut gérer jusqu’à 24 flux de caméra 4K avec la possibilité d’encoder en ProRes. Il peut être connecté à six Pro Display XDR et bénéficie également de la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Les E/S comprennent également 2 ports USB-A, 2 ports HDMI 2.1 et 2 ports Ethernet 10 Go ainsi qu’une prise casque.

Mac Studio avec le chipset M2 Ultra commence à 1 999 $.

Le Mac Pro dans son boîtier Tower commence à 6 999 $, tandis que le modèle de boîtier Rack commencera à 7 499 $.

Les deux nouveaux Mac sont en pré-commande aujourd’hui et seront disponibles aux États-Unis à partir de la semaine prochaine.