Apple limite la fonctionnalité AirDrop en Chine après que les manifestants l’ont utilisée, selon un rapport

Apple a ajouté de nouvelles restrictions à AirDrop utilisé sur iPhone sur la Chine continentale, selon un Rapport Bloomberg jeudi.

La fonction populaire de partage de fichiers sans fil de l’entreprise a désormais un plafond de 10 minutes lors de la réception de fichiers de “Tout le monde” ou de personnes stockées dans le répertoire du téléphone, par opposition aux contacts. Après la fin de la période de 10 minutes, l’iPhone reviendra au mode où il ne reçoit que des fichiers de contacts, selon le rapport. Auparavant, il n’y avait pas de limite de temps.

Les nouvelles restrictions AirDrop sont venues avec la dernière mise à jour du logiciel mobile de l’iPhone, iOS 16.1.1, qui a été rendu public mercredi. Les nouvelles des changements n’ont pas été partagées dans la section des notes de iOS 16.1.1où Apple informe généralement les utilisateurs des modifications ou des corrections apportées à la mise à jour logicielle.

Apple/Capture d’écran de Sareena Dayaram



La décision d’Apple intervient après que des manifestants en Chine continentale auraient utilisé AirDrop, qui envoie rapidement des photos et des fichiers via Bluetooth, pour partager du matériel de protestation avec des membres du public. La politique “zéro-covid” de longue date de la Chine, entre autres actions, a suscité de nouvelles protestations et des tollés en ligne ces dernières semaines dans le pays. Lors des manifestations pro-démocratie de Hong Kong en 2019, les manifestants ont utilisé AirDrop pour diffuser leur attirail auprès des membres du public.

Apple aurait déclaré à Bloomberg que la fonctionnalité devrait être déployée dans le monde entier au cours de l’année à venir.

Apple n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNET.