Le « réseau social de liberté d’expression » autoproclamé Parler sera autorisé à revenir sur l’App Store d’Apple après avoir été précédemment interdit pour ne pas avoir censuré suffisamment de contenu et a également été accusé d’avoir autorisé des menaces de violence.

Dans une lettre adressée lundi au sénateur républicain Mike Lee (Utah) et au représentant Ken Buck (Colorado) – qui avaient demandé des informations sur l’interdiction de Parler – Apple a affirmé que l’application pouvait désormais retourner dans le magasin comme elle l’avait fait. « A proposé des mises à jour de son application et des pratiques de modération de contenu de l’application. »

« Apple prévoit que la mise à jour de l’application Parler sera disponible immédiatement après sa sortie par Parler, » l’entreprise a continué. Apple a déclaré que la décision avait été prise après «Conversations substantielles» dans l’effort de « Mettre l’application Parler en conformité » avec les directives de l’App Store.

Le 31 mars, @SenMikeLee et j’ai envoyé une lettre demandant des réponses sur les raisons pour lesquelles Apple a supprimé Parler de l’App Store. Aujourd’hui, nous avons reçu une réponse: Parler sera rétabli sur l’App Store. Énorme victoire pour la liberté d’expression. pic.twitter.com/FQBDSSSFGk – Le membre du Congrès Ken Buck (@RepKenBuck) 19 avril 2021

Parler a été banni de la plupart des plateformes Big Tech, y compris Amazon Web Services, après que les partisans de l’ancien président Donald Trump ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier.





Bien que les entreprises aient pointé du doigt plusieurs assaillants du Capitole qui avaient des comptes sur Parler pour justifier la répression, la majorité des manifestations du 6 janvier auraient été organisées sur des plateformes plus traditionnelles comme Facebook et Twitter, et les conservateurs ont fait valoir que l’interdiction de Parler était politiquement motivée.

Dans sa lettre à Lee et Buck, Apple a affirmé que l’application de Parler avait été supprimée de son App Store en raison d’un certain nombre de messages publiés par des utilisateurs sur la plate-forme. «Qui a encouragé la violence, dénigré divers groupes ethniques, races et religions, glorifié le nazisme et appelé à la violence.»

Cependant, des publications similaires peuvent être trouvées sur des plates-formes technologiques qui n’ont pas encore vu d’interdiction de l’App Store, y compris Twitter.

Bien que le représentant Buck ait qualifié la réponse d’Apple de «Énorme victoire pour la liberté d’expression», De nombreux utilisateurs de médias sociaux se sont demandé si les concessions de modération de contenu rapportées par Parler auraient un impact sur sa mission de liberté d’expression.

« Mieux détecter et modérer le discours de haine ». Une alternative à Twitter qui est exactement comme Twitter n’est pas du tout une alternative. – Paul Japants (@PaulJapants) 19 avril 2021

«En quoi est-ce une victoire? Pourquoi Apple a-t-il le droit de décider de la parole que peut contenir une application? » interrogé un utilisateur, tandis qu’un autre accusé Pomme d’avoir « A stérilisé le site. »

« Une alternative à Twitter qui est exactement comme Twitter n’est pas du tout une alternative », une autre personne déclaré.

On ne sait pas encore exactement quels changements de modération de contenu Parler a l’intention d’apporter à sa plate-forme et la société n’a pas commenté publiquement la lettre d’Apple.





