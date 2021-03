« L’accent est mis sur le rythme des enquêtes et la conviction que, simplement parce que vous avez plus de personnes, cela signifie que les choses vont se passer plus rapidement. Ce n’est pas nécessairement le cas. Dans certains domaines, cela aidera, mais dans d’autres, cela signifie que vous pouvez faites plus simultanément », a déclaré Doyle.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy