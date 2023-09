Apple lancerait le nouvel iPad mini cette année, selon un rapport

Apple travaille sur un nouvel iPad mini de septième génération qui pourrait être lancé plus tard cette année, selon un nouveau rapport DigiTimes, qui affirme que les livraisons d’iPad devraient augmenter vers la fin de l’année lorsque le fabricant d’iPhone lancera « un nouvel iPad de petite taille au quatrième trimestre ».

Les rumeurs concernant un iPad mini mis à jour sont rares, même si après avoir repensé le modèle fin 2021, il semble qu’Apple prépare maintenant un nouveau modèle, qui sera probablement disponible à temps pour les vacances.

L’analyste respecté du secteur, Ming-Chi Kuo, a suggéré à la fin de l’année dernière qu’un nouvel iPad mini pourrait être lancé en 2023, affirmant que la mise à niveau serait mineure par rapport au modèle de génération actuelle. rapportant que la prochaine génération ne comportera probablement qu’une amélioration des spécifications grâce à une puce améliorée.

À l’époque, Kuo avait déclaré qu’il s’attendait à ce que les livraisons massives du nouvel appareil commencent d’ici la fin de 2023 ou au premier semestre 2024, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé sur ce à quoi s’attendre du prochain iPad mini. qui a fait l’objet pour la dernière fois d’une refonte majeure comprenant un écran Liquid Retina plus grand de 8,3 pouces, un design tout écran, une puce A15 Bionic, Center Stage, 5G et plus encore.