Apple lancera un nouveau boîtier de chargement USB-C pour les AirPods en 2023, déclare Kuo

Apple prévoit de publier de nouveaux boîtiers de chargement USB-C pour tous les modèles d’AirPods l’année prochaine, selon l’analyste respecté de l’industrie Ming-Chi Kuo, qui affirme que malgré le plan, le nouveau AirPods Pro 2 d’Apple, qui devrait être annoncé plus tard cette année, sera probablement lancé avec un étui de chargement Lightning avant la sortie d’une version USB-C mise à jour dans les mois qui suivront.

Le rapport suit après Kuo a déclaré plus tôt cette année qu’il s’attendait à ce qu’Apple abandonne le port Lightning des accessoires tels que la batterie MagSafe et le clavier magique au profit de l’USB-C. dans les futures mises à jour, alors qu’Apple fait face à la pression des régulateurs pour adopter le port USB-C standardisé sur les futurs produits, y compris l’iPhone.

Ce n’est pas la première fois que Kuo suggère que les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple seront lancés avec un étui de chargement Lightning. En mai, la Un analyste a déclaré qu’Apple était sur la bonne voie pour commencer la production de masse des écouteurs au cours du second semestre de l’année, signalant que les nouveaux AirPods seront produits en dehors de la Chine et fabriqués au Vietnam, suggérant que le boîtier de charge continuera à utiliser Lightning et non USB. -C.

Je prédis qu’Apple lancera des boîtiers de charge compatibles USB-C pour tous les modèles d’AirPods en 2023. Cependant, le boîtier de charge du nouvel AirPods Pro 2 lancé en 2H22 peut toujours prendre en charge Lightning. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 9 août 2022

Les rumeurs spéculent depuis longtemps sur les mises à niveau qu’Apple introduira avec ses AirPods Pro de nouvelle génération. Des rumeurs ont laissé entendre que les écouteurs comporteront une refonte majeurele fabricant d’iPhone devant retirer la tige courte trouvée sur les modèles actuels pour donner aux écouteurs un design similaire à celui du Beats Fit Pro qui s’installe à l’intérieur de l’oreille de l’auditeur sans aucun surplomb, une puce améliorée et des fonctionnalités de surveillance de la santé.