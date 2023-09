Apple lancera probablement un étui de chargement USB-C pour les AirPods Pro ce mois-ci

Apple devrait lancer un nouveau boîtier de chargement AirPods Pro lors de l’événement spécial « Wonderlust » de la semaine prochaine, le 12 septembre. où la société de Cupertino devrait annoncer l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro, l’Apple Watch Series 9, l’Apple Watch Ultra de nouvelle génération, et plus encore.

Selon Mark Gurman de BloombergApple dévoilera un boîtier de chargement USB-C AirPod Pro mis à jour, doté du même port de chargement que celui qui devrait être disponible sur les quatre prochains modèles d’iPhone 15, qui passera à l’USB-C à partir du connecteur Lightning propriétaire d’Apple.

Ming-Chi Kuo, analyste respecté de TF International Securities, a affirmé plus tôt cette année que Apple publiera une nouvelle version de ses AirPods Pro de deuxième génération dans les mois à venir pour introduire un nouveau boîtier de chargement USB-Cen s’alignant avec une fuite découverte dans la dernière version bêta du développeur iOS 16.4 faisant référence à des AirPod inédits et à un étui de chargement qui l’accompagne.

Malgré le changement du nouveau boîtier, aucune modification matérielle des AirPod eux-mêmes n’est attendue.

Apple a annoncé les AirPods Pro de deuxième génération en septembre de l’année dernièredoté d’une suppression active du bruit améliorée par rapport à la version précédente avec de nouvelles fonctionnalités incrémentielles, notamment des mises à niveau du mode Transparence, un contrôle tactile pour la lecture multimédia et les réglages du volume, et bien plus encore.