Apple lancera le premier iPad pliable en 2024, suggère un analyste

L’analyste respecté de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, a suggéré qu’Apple pourrait sortir son premier iPad pliable en 2024, affirmant que le nouvel appareil comportera une béquille en fibre de carbone avec un “tout nouveau design”.

Dans une série de publications sur Twitter lundi, Kuo a déclaré qu’il “adoptait une approche prudente des expéditions d’iPad pour 2023”, prédisant une baisse d’une année sur l’autre de 10 à 15%, signalant que les expéditions d’iPad devraient augmenter en 2024. lors du lancement du nouveau modèle pliable, bien qu’aucun autre détail n’ait été partagé sur l’appareil.

Selon Kuo, Le prochain iPad d’Apple sera un iPad mini amélioré qui sera probablement annoncé vers la fin de l’année ou au début de l’année prochainedisant qu’il est “positif” qu’un iPad pliable soit lancé dans un avenir proche.

“J’adopte une approche prudente des expéditions d’iPad pour 2023, prédisant une baisse en glissement annuel de 10 à 15 %. Néanmoins, je suis optimiste quant à l’iPad pliable en 2024 et je m’attends à ce que ce nouveau modèle stimule les livraisons et améliore la gamme de produits », a déclaré Kuo. “Ma dernière enquête indique que l’iPad pliable comportera une béquille en fibre de carbone. Le matériau en fibre de carbone rendra la béquille plus légère et plus durable.