Apple lancera le HomePod mini en Finlande, en Norvège et en Suède la semaine prochaine le 13 décembre, au prix de 1 249 couronnes norvégiennes/couronnes suédoises et 109 euros.

Annoncé par Apple dans un communiqué de presse mardi, le HomePod mini arrivera juste à temps pour les vacances, étant disponible à l’achat via l’Apple Store en ligne et l’application Apple Store.

Le HomePod mini comprend un guide d’ondes acoustique conçu par Apple pour une expérience audio à 360 degrés, un réseau de trois microphones pour écouter les commandes “Hey Siri”, des commandes intelligentes pour la maison, etc., disponibles en cinq couleurs, dont le blanc, l’orange, le bleu, Jaune et gris sidéral.

HomePod mini utilise l’audio informatique pour fournir une expérience acoustique riche et détaillée et offrir des performances optimales. Pour obtenir un son puissant dans un design compact, le haut-parleur utilise une puce Apple S5 qui exécute un logiciel pour analyser les caractéristiques de la musique. Cela s’applique également aux modèles de réglage pour optimiser le volume, ajuster la plage dynamique et contrôler le mouvement du haut-parleur et des radiateurs passifs, le tout en temps réel.