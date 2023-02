Apple lancera l’Apple Watch SE de troisième génération avec un écran plus grand en 2024, selon un analyste

Apple lancera une nouvelle Apple Watch SE de troisième génération l’année prochaine, selon l’analyste d’Omdia David Hsieh, qui suggère que les nouveaux appareils portables seront dotés d’écrans plus grands pour correspondre à la taille de la génération actuelle d’Apple Watch Series 8.

Hsieh rapporte qu’avec la prochaine Apple Watch SE, Apple augmentera la taille des écrans sur les modèles de 40 mm et 44 mm sur l’Apple Watch SE actuelle à 41 mm et 45 mm en adoptant les mêmes lunettes plus minces que l’Apple Watch Series 8.

Apple a mis à jour l’Apple Watch SE pour la dernière fois en 2022 avec des mises à jour mineures et un nouveau prix plus abordable par rapport au modèle d’origine.

Outre les tailles d’écran plus grandes, Hsieh n’a pas spéculé sur ce qu’Apple pourrait changer d’autre avec la prochaine Apple Watch SE.