Apple lancera la production de masse du panneau d’affichage de l’iPhone 15 en juin, selon un analyste

Les fournisseurs d’Apple se prépareraient à la production de masse des panneaux d’affichage pour la série iPhone 15 dès juin, l’analyste d’affichage Ross Young suggérant qu’Apple vise à éviter une répétition de la débâcle de disponibilité de l’iPhone 14 de l’année dernière, qui a laissé tous les modèles épuisés. pendant la période de magasinage des Fêtes.

Dans un tweet partagé avec les abonnés (via 9to5Mac)Young dit que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro devraient avoir « une avance précoce en volume », indiquant qu’Apple prépare davantage les deux modèles spécifiques en prévision d’une demande plus élevée.

Réaffirmant les rumeurs précédentes, Young affirme que les quatre modèles d’iPhone 15 seront équipés de Dynamic Island et que la ProMotion 120 Hz restera exclusive aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max haut de gamme.

Jusqu’à récemment, la rumeur disait qu’Apple pourrait adopter une nouvelle conception de bouton à semi-conducteurs pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui verrait les nouveaux modèles abandonnez les boutons physiques de volume et d’alimentation trouvé sur les appareils de la génération actuelle pour un nouveau bouton à semi-conducteur unique non mobile qui simulera la sensation des boutons physiques via un logiciel, bien qu’il soit maintenant entendu que ces plans ont été abandonnés.