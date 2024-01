Apple lancera iOS 17.3 la semaine prochaine, apportant la protection des appareils volés et des listes de lecture collaboratives

“/>

Apple a confirmé aujourd’hui qu’iOS 17.3 sera rendu public la semaine prochaine, offrant aux utilisateurs d’iPhone de nouvelles fonctionnalités telles que la protection des appareils volés et les listes de lecture collaboratives Apple Music.

L’entreprise subtilement révélé la date de sortie de la mise à jour logicielle dans un communiqué de presse concernant son nouveau Black Unity Sport Band et le cadran qui l’accompagne pour l’Apple Watch qui présente des fleurs rouges, vertes et jaunes pour représenter « la riche diversité culturelle des communautés noires du monde entier ». Apple a écrit.

Il y aura également un nouveau fond d’écran Unity Bloom pour iPhone et iPad, disponible la semaine prochaine lors de la sortie d’iOS 17.3.

La fonctionnalité la plus attendue sur iOS est la protection des appareils volés, un paramètre de sécurité qui offre une couche de protection supplémentaire si jamais quelqu’un vole votre iPhone et obtient également votre mot de passe. La fonctionnalité peut être activée via Paramètres > Face ID et mot de passe > Protection des appareils volés.

La protection des appareils volés nécessite l’utilisation obligatoire de Face ID ou Touch ID avant d’effectuer des actions sensibles telles que l’accès aux mots de passe ou aux clés d’accès enregistrées dans le trousseau iCloud, l’utilisation de méthodes de paiement enregistrées dans Safari et l’interaction avec certaines actions Apple Cash et Apple Card Savings dans l’application Wallet comme envoyer de l’argent sur votre compte bancaire.

De plus, il y aura un délai de sécurité si vous modifiez des paramètres sensibles, notamment en créant un nouveau mot de passe pour l’identifiant Apple, en désactivant Find My et en mettant à jour certains paramètres de sécurité de l’identifiant Apple, comme la suppression d’un appareil ou d’un numéro de téléphone de confiance. Cependant, aucun délai n’est requis lorsque votre iPhone est à la maison, au travail ou dans d’autres endroits familiers.

La nouvelle fonctionnalité de protection d’Apple semble être une solution à un problème sérieux signalé par le Wall Street Journal l’année dernière. Des voleurs ont été découverts en train d’espionner le mot de passe d’un utilisateur d’iPhone dans des lieux publics (les bars étaient un endroit courant) avant de voler l’appareil. Avoir accès au mot de passe leur permet de modifier rapidement le mot de passe de l’identifiant Apple, puis d’accéder aux informations sensibles stockées dans le trousseau iCloud.

Nous verrons également probablement le déploiement de listes de lecture collaboratives Apple Music dans le cadre de la mise à jour, une fonctionnalité initialement promise pour iOS 17. Apple précédemment noté dans sa liste de fonctionnalités ‌iOS 17‌ qu’il a été retardé jusqu’en 2024, et plus tard, il serait apparu dans la version bêta d’iOS 17.3.

La fonctionnalité de liste de lecture collaborative d’Apple Music est explicite ; il permet aux abonnés de créer des listes de lecture avec d’autres, ce qui est idéal pour les amis et les membres de la famille qui souhaitent créer des liens autour de goûts musicaux communs. De plus, vous pouvez utiliser des emojis pour réagir aux choix de chansons dans Now Playing.

La fonctionnalité peut être activée en cliquant sur l’icône en forme de personne dans une liste de lecture, qui fournira alors un lien. Plusieurs personnes peuvent être ajoutées et chacun a la possibilité d’ajouter, de réorganiser et de supprimer des chansons. Cependant, l’administrateur de la playlist peut également choisir d’approuver les demandes d’ajout de chansons. Ils ont également le pouvoir de supprimer des personnes et de désactiver complètement la fonctionnalité de collaboration.

Spotify, l’un des principaux concurrents d’Apple Music, a lancé en septembre une fonctionnalité de playlist collaborative en temps réel, « Jam ».