Apple lancera iOS 16 et watchOS 9 le lundi 12 septembre

Parallèlement à ses diverses annonces d’aujourd’hui, Apple a également révélé quand nous devrions nous attendre à ce que sa prochaine grande mise à jour logicielle arrive sur ses smartphones et ses montres connectées, et comme toujours, ce sera un lundi. Plus précisément, le lundi 12 septembre.

C’est alors que la société rendra iOS 16 disponible pour les iPhones existants, ainsi que watchOS 9 pour les appareils portables Apple Watch – à savoir la série 4 et les versions ultérieures. Afin de mettre à jour votre montre avec le logiciel le plus récent, votre iPhone devra également être sur iOS 16.

watchOS 9

iOS 16 et watchOS 9 ont tous deux été dévoilés en juin lors de la conférence annuelle des développeurs d’Apple, aux côtés d’iPadOS 16. La version tablette du logiciel mobile d’Apple ne fera cependant pas son apparition lundi prochain, car la société a encore besoin de plus de temps pour peaufiner la nouvelle étape. Fonctionnalité multitâche du gestionnaire.

Il semble qu’iPadOS sautera un battement et se resynchronisera avec iOS 16 lorsque iOS 16.1 et iPadOS 16.1 seront sortis, probablement en octobre.