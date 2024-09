Apple lancera des puces 2 nm en 2025, mais uniquement pour la série iPhone 17 Pro

Apple devrait introduire des puces de 2 nm l’année prochaine, juste à temps pour la gamme iPhone 17. Les derniers rapports ont révélé qu’elles pourraient être fabriquées par TSMC, mais le fabricant de puces taïwanais rencontre des problèmes de production.

Cupertino a réservé toute la capacité 2 nm de TSMC, mais en raison des faibles rendements de la nouvelle technologie de processus, le SoC ne sera lancé que dans l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max.

Selon des informations en provenance de Taïwan, la société de puces a fait une démonstration du nouveau produit, mais a encore besoin de l’aide d’autres fournisseurs pour emballer la puce prête à être installée dans les smartphones.

Les partenaires doivent fournir des matériaux, des équipements, de l’intelligence artificielle (IP) et de l’automatisation de la conception électronique (EDA), ce qui a progressivement évolué vers une situation de concurrence de « combat de groupe », a déclaré l’agence de presse Chou.

La ligne de production de 2 nm est déjà installée dans l’usine de Baoshan et la production expérimentale débutera au troisième trimestre 2024, soit trois mois avant la date prévue. TSMC devrait fournir le procédé N2 à Apple et Nvidia, ce qui aidera l’entreprise à garder une longueur d’avance sur Samsung et Intel sur le marché de la fabrication de puces.

Source (en chinois)