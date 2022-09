Apple a publié watchOS 9, la dernière mise à jour du fabricant d’iPhone pour Apple Watch, qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à l’application Workout, des améliorations au suivi du sommeil, de nouveaux cadrans de montre avec plus de personnalisation, de nouvelles fonctionnalités pour les enfants qui n’ont pas d’iPhone, et plus .

Disponible dès maintenant pour les propriétaires d’Apple Watch Series 4, Apple Watch Series 5, Apple Watch SE, Apple Watch Series 6 et Apple Watch Series 7, watchOS 9 inclut un tout nouveau look pour Siri, de nouvelles bannières de notification et une expérience améliorée pour suivi des exercices avec zones de fréquence cardiaque en course à pied et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

watchOS 9 introduit une nouvelle application Médicaments, permettant aux utilisateurs de créer en toute sécurité et en privé une liste de leurs médicaments pour aider les utilisateurs à savoir quand ils doivent prendre une pilule et à surveiller les interactions médicamenteuses, informant les utilisateurs lorsqu’ils prennent un médicament qui pourrait interagir avec un autre médicament répertorié dans l’application Médicaments.

watchOS 9 nécessite l’iPhone 8 ou une version ultérieure avec iOS 16, qui est également disponible aujourd’hui.