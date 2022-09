Apple lance watchOS 9.0.1 pour Apple Watch Ultra

Les livraisons et les retraits en magasin pour l’Apple Watch Ultra commencent aujourd’huiet en préparation de l’arrivée imminente du tout nouveau portable robuste, Apple a publié watchOS 9.0.1 exclusivement pour l’Apple Watch renforcée – une mise à jour du premier jour, résolvant un problème qui pourrait entraîner une distorsion du son lors des appels téléphoniques lorsque en utilisant les haut-parleurs.

Apple déclare que watchOS 9.0.1 pour Apple Watch Ultra inclut “des améliorations et des corrections de bogues” suite à la sortie de watchOS 9 plus tôt ce mois-ciavec un tout nouveau look pour Siri, des bannières de notification, des améliorations du suivi du sommeil, quatre nouveaux visages Apple Watch, et plus encore.

La toute nouvelle Apple Watch Ultra présente un nouveau design audacieux, un boîtier en titane de 49 mm et un écran plat en verre saphir. L’appareil dispose d’un nouveau bouton d’action personnalisable qui offre un accès instantané à un large éventail de fonctionnalités, y compris les entraînements, les points de cheminement de la boussole, le retour en arrière, et plus encore, avec jusqu’à 36 heures d’autonomie en utilisation normale, ou jusqu’à 60 heures d’autonomie. en utilisant le nouveau paramètre de faible consommation d’Apple.

Fabriquée à partir de titane de qualité aérospatiale, l’Apple Watch Ultra est conçue pour être portée lors d’activités extrêmes. Le boîtier se soulève pour entourer tous les bords du verre saphir plat avant, protégeant l’écran Retina.

