Apple lance watchOS 11 avec Smart Stack repensé, application Vitals, pauses d’activité et plus encore

Apple a publié aujourd’hui watchOS 11, la dernière version du système d’exploitation qui fonctionne sur l’Apple Watch. ‌watchOS 11‌ est compatible avec l’Apple Watch Series 6 et versions ultérieures, tous les modèles Apple Watch Ultra et l’Apple Watch SE 2.



Vous pouvez télécharger gratuitement ‌watchOS 11‌ sur un iPhone exécutant iOS 18 en ouvrant l’application Apple Watch et en allant dans Général > Mise à jour logicielle. Pour installer le nouveau logiciel, l’Apple Watch doit avoir au moins 50 % de batterie et être placée sur un chargeur.

‌watchOS 11‌ remanie la Smart Stack à laquelle vous pouvez accéder en tournant la Digital Crown. Il y a de nouveaux widgets comme Shazam et Photos, et l’Apple Watch prend désormais en charge les widgets interactifs et les activités en direct.

La fonctionnalité Messages Check In est désormais disponible sur l’Apple Watch. Vous pouvez ainsi vous enregistrer lorsque vous allez à la salle de sport ou lorsque vous partez courir de nuit, permettant ainsi à un membre de votre famille ou à un ami de recevoir une notification lorsque votre séance d’entraînement se termine pour vous assurer de rentrer chez vous en toute sécurité.

Une nouvelle application Vitals fournit des informations contextuelles sur les paramètres de santé clés mesurés pendant le sommeil, notamment la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température du poignet et l’oxygène dans le sang, fournissant un rapport quotidien indiquant si tout se situe dans une plage normale. Training Load est disponible pour les athlètes qui se préparent à un événement comme un marathon, et l’application Workout prend en charge davantage de types d’entraînement.

L’application Fitness propose des anneaux d’activité personnalisables qui peuvent être modifiés quotidiennement, ce qui vous permet de définir des objectifs plus élevés en semaine ou le week-end, par exemple. Vous pouvez également désormais mettre en pause votre série d’activités pour les jours de repos ou en cas de maladie ou de blessure, ce qui vous permet d’éviter de ruiner une longue série d’activités lorsque vous êtes malade ou avez besoin d’une pause.

Apple a ajouté l’application Traduction à l’Apple Watch pour que vous puissiez obtenir des traductions directement sur votre poignet. De plus, il existe un widget d’application Traduction. Apple Maps propose des randonnées dans tous les parcs nationaux des États-Unis et vous pouvez créer vos propres itinéraires de marche et de randonnée. Les notes de version complètes d’Apple pour ‌watchOS 11‌ sont ci-dessous.

watchOS 11 apporte de puissantes informations sur la santé et la forme physique, ainsi que davantage de personnalisation, d’intelligence et de moyens de rester connecté à la montre la plus populaire au monde. Elle propose de nouvelles expériences qui fournissent des informations plus approfondies sur votre état de santé quotidien et vous aident à comprendre l’impact de vos entraînements au fil du temps. watchOS 11 utilise la puissance de l’apprentissage automatique pour vous aider à créer facilement le cadran de montre Photos parfait et la Smart Stack devient encore plus intelligente et performante avec des widgets suggérés, des widgets interactifs et des activités en direct. Pour soutenir davantage votre parcours de remise en forme, vous pouvez désormais ajuster vos objectifs de cercle d’activité par jour de la semaine ou même les mettre en pause pour un jour de repos. watchOS 11 comprend également Check In, l’application Translate, de nouvelles façons de vous aider pendant la grossesse, des notifications d’apnée du sommeil et bien plus encore.

Aptitude

– Suivez l’impact que l’intensité, en fonction des notes d’effort, et la durée de vos séances d’entraînement ont sur votre corps au fil du temps avec la charge d’entraînement

– Consultez les notes d’effort estimées fournies automatiquement après avoir terminé des séances d’entraînement cardio populaires, notamment la course à pied, le vélo, la natation, la randonnée et bien plus encore

– Voyez comment votre effort est classé dans l’une des quatre étiquettes d’effort : Facile, Modéré, Difficile et À fond et modifiez-le pour qu’il corresponde à votre perception de l’effort requis pour terminer l’entraînement

– Inclure la distance comme mesure de session pour une plus grande variété de sports dans l’application Workout, y compris le football et le football américain, et des cartes d’itinéraire ont été ajoutées à des entraînements extérieurs supplémentaires comme l’aviron en plein air et le ski de fond

– Créez des séances d’entraînement personnalisées pour les séances de natation en piscine avec prise en charge des séries de travail et de récupération

– Affichez le temps restant dans votre intervalle actuel et préparez-vous pour votre prochain intervalle avec une vue d’entraînement Suivant dans les entraînements personnalisés

– Personnalisez vos objectifs d’anneaux d’activité par jour de la semaine dans l’application Activité

– Mettez vos anneaux d’activité en pause pendant un jour, une semaine, un mois ou plus de repos sans affecter votre séquence de récompenses

– Personnalisez l’onglet Résumé dans l’application Fitness sur iPhone avec les mesures les plus importantes pour vous, comme la distance parcourue, le nombre de pas, la puissance de course, etc.

Traduire

– Dictez des phrases et faites-les traduire et jouer à voix haute automatiquement avec la prise en charge de 20 langues

– Accédez facilement à l’application Translate avec le widget de la Smart Stack qui sera ajouté intelligemment lorsque vous voyagez vers un endroit où la langue est différente de celle de votre Apple Watch

– Consultez la prononciation des langues utilisant l’alphabet latin, pour vous aider à rendre vos interactions plus conversationnelles pour le mandarin (CN simplifié), le japonais et le coréen

– Téléchargez des langues pour accéder à la traduction hors ligne sans connexion cellulaire ou Wi-Fi (disponible sur Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2)

Marées

– Consultez les données de marée pour plus de 115 000 plages et 5 000 spots de surf dans le monde entier, y compris les marées hautes et basses, les marées montantes et descendantes, la hauteur et la direction des marées dans la nouvelle application Tides

– Découvrez les plages proches de votre emplacement avec des vues cartographiques détaillées ou recherchez une plage par nom

– Personnalisez le cadran de votre montre avec des complications de marée pour afficher les informations de marée actuelles pour votre spot de surf préféré ou la plage la plus proche

Pile intelligente

– Affichez des informations en temps opportun dans la pile intelligente avec des widgets suggérés qui apparaîtront automatiquement de manière intelligente à l’aide de signaux tels que l’heure et la date, l’emplacement, l’heure de réveil et de coucher, etc. pour déterminer la priorité

– Affichez les informations mises à jour des applications pour voir la progression d’une activité, d’un événement ou d’une tâche en un coup d’œil avec les activités en direct

– Interagissez avec une application directement depuis un widget dans la Smart Stack

Cadrans de montre

– Créez un cadran de montre Photos dynamique à l’aide de catégories d’images telles que Personnes, Animaux, Villes ou Nature pour sélectionner intelligemment les meilleures photos de votre iPhone en fonction de l’esthétique, de la composition et des expressions faciales

– Visualisez le passage du temps avec le cadran de la montre Flux qui utilise une typographie et des couleurs dynamiques pour remplir le cadran de bas en haut à mesure que les secondes s’accumulent

– Découvrez comment le cadran de la montre Reflections reflète la lumière avec un cadran métallique en forme de soleil qui change en réponse au mouvement de votre poignet)

– Personnalisez l’affichage de l’heure sur Apple Watch avec l’un des neuf principaux scripts indiens (bengali, gujarati, gurmukhi, kannada, malayalam, meitei, odia, ol chiki, télougou) et trois nouvelles langues (birman, khmer, ourdou) disponibles sur certains cadrans de montre (astronomie, Californie, Memoji, modulaire, modulaire Duo, modulaire compact, utilitaire, heure mondiale et très grand)

Notifications d’apnée du sommeil

– Recevez une notification d’apnée du sommeil possible lorsque les données de troubles respiratoires montrent des signes cohérents d’apnée du sommeil modérée à sévère sur une période de 30 jours (disponible sur Apple Watch Series 9 et versions ultérieures et Apple Watch Ultra 2)

– Estimez les interruptions du schéma respiratoire pendant le sommeil avec la mesure des troubles respiratoires qui sont classés comme élevés ou non élevés

– Consultez le rapport partageable pour des conversations plus riches avec les prestataires de soins de santé après avoir reçu une notification d’apnée du sommeil

– Assistance aux utilisateurs de 18 ans ou plus sans diagnostic préalable d’apnée du sommeil

Autres caractéristiques :

– Démarrez un enregistrement à partir des messages, des commandes d’entraînement ou de la pile intelligente pour alerter automatiquement un ami ou un membre de la famille lorsque vous atteignez votre destination, après une heure prédéterminée ou lorsque votre entraînement se termine

– Utilisez Maps sur Apple Watch pour afficher les itinéraires de marche et de randonnée personnalisés téléchargés sur votre iPhone et accéder aux instructions détaillées de votre itinéraire, même hors ligne

– Consultez les informations pertinentes sur vos billets, comme l’itinéraire vers le parking ou les heures de début des spectacles, avec des mises à jour des billets dans Wallet

– Faites défiler n’importe quelle application comme Messages, Mail ou Météo, en utilisant le geste de double tapotement (disponible sur Apple Watch Series 9 et versions ultérieures et Apple Watch Ultra 2)

– Utilisez Tap to Cash pour envoyer de l’argent à quelqu’un en rapprochant simplement votre Apple Watch de son iPhone ou de son Apple Watch (États-Unis uniquement) (Disponible sur Apple Watch Series 7 et versions ultérieures, Apple Watch SE (2e génération) et tous les modèles Apple Watch Ultra)

– Déverrouillez votre porte à l’approche avec les clés UWB sans avoir à rapprocher l’Apple Watch de la serrure. Disponible sur les modèles Apple Watch avec UWB

– Parcourez des recommandations personnalisées et découvrez de nouveaux entraînements et méditations avec un système de navigation simple qui comprend : Pour vous, Explorer, Bibliothèque et Rechercher

– Consultez l’âge gestationnel actuel et enregistrez les symptômes ressentis pendant la grossesse dans Cycle Tracking lorsque vous enregistrez une grossesse dans l’application Santé sur iPhone

– Accédez à des commandes supplémentaires avec la télécommande, notamment le volume, l’alimentation, la fonction Siri hold-to-talk, etc.

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les pays ou toutes les régions. Pour plus d’informations, visitez :

https://www.apple.com/watchos/feature-availability/

Pour plus d’informations sur le contenu de sécurité des mises à jour logicielles Apple, veuillez visiter ce site Web :

https://support.apple.com/en-us/100100