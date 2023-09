Apple lance watchOS 10 RC aux développeurs

Apple a distribué la version Release Candidate de watchOS 10 aux développeurs avant la sortie complète de la mise à jour pour Apple Watch la semaine prochaine, permettant aux bêta-testeurs d’installer ce qui sera probablement la version finale qui sera disponible pour tout le monde dans les prochains jours.

Une mise à jour Release Candidate (RC) représente une version presque finale d’un système d’exploitation, avec toutes les fonctionnalités prévues implémentées et testées. Il s’agit de la dernière étape de tests avant la sortie officielle, dont Apple a confirmé qu’elle aurait lieu le 18 septembre.

Si aucun problème n’est découvert au cours de la phase RC, cette version est généralement celle qui sera rendue publique.

watchOS 10 est la plus grande mise à jour Apple Watch d’Apple depuis des années, offrant aux utilisateurs une nouvelle approche pour afficher les informations avec des applications repensées, une nouvelle Smart Stack pour afficher les widgets pertinents, de nouveaux cadrans de montre, et bien plus encore.

Les itérations précédentes de watchOS, telles que watchOS 9 l’année dernière, ont vu Apple annoncer des améliorations assez ternes pour l’Apple Watch, Apple changeant complètement les choses avec watchOS 10, apportant un ensemble complet d’applications repensées pour fournir plus d’informations en un coup d’œil, et de nouvelles façons pour naviguer et accéder rapidement au contenu.