Apple lance watchOS 10.3 avec un nouveau cadran de montre

Les utilisateurs d’iPhone 7 aux États-Unis pourraient recevoir jusqu’à 349 $ de paiement d’Apple

Apple a accepté l’année dernière de payer 35 millions de dollars pour régler un recours collectif américain alléguant que l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus étaient sujets à des problèmes audio en raison d’une puce défectueuse dans les appareils, et a maintenant commencé à informer les clients éligibles par e-mail. Vous pourriez avoir droit à un paiement d’Apple si vous êtes un résident américain et que vous possédiez un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus entre le 16 septembre 2016…