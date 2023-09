Apple lance une nouvelle page Web « Apps by Apple »

Apple a créé une nouvelle page Web vantant sa gamme d’applications pour Mac, iPad, iPhone, Apple Watch et Apple TV, faisant la promotion des fonctionnalités de chacune de ses applications propriétaires, y compris leurs éléments de confidentialité, de sécurité et d’accessibilité, dans un format interactif comprenant un bouton pour ouvrir directement l’application sur l’appareil d’un utilisateur.

La page, intitulée « Applications par Apple », organise les applications par communication, créativité, productivité, exploration, divertissement et maison, santé et forme physique et fonctionnalités. Les applications proposées incluent Messages, FaceTime, iMovie, Notes, Rappels, Cartes, Find My, Météo, Safari, Apple Music, Apple Arcade, iCloud, Siri, etc.