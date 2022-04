Apple lance une nouvelle collection Fitness+ Dance et plus encore pour la Journée internationale de la danse

À partir de la semaine prochaine, Apple Fitness + présente une nouvelle collection de danse, un nouveau prix Apple Watch Activity Challenge, et plus encore pour célébrer la Journée internationale de la danse, avec Apple organisant un entraînement spécial Artist Spotlight Dance avec de la musique et une chorégraphie emblématique de BTS, un limité- prix d’édition pour la Journée internationale de la danse et la nouvelle collection d’entraînement «Get into a Groove with Dance».

À partir du 25 avril, Apple Fitness+ célébrera la danse toute la semaine. L’entraîneur Fitness + Ben Allen partagera un entraînement de danse Artist Spotlight unique en son genre sur la musique de BTS. Les mouvements présentés dans l’entraînement spécial de la Journée internationale de la danse seront tirés directement de la chorégraphie des vidéos BTS. Les chansons incluent « Butter (feat. Megan Thee Stallion) », « Dynamite », « Boy With Luv (feat. Halsey) », « DNA », « MIC Drop (Steve Aoki Remix) », « Permission to Dance » et » La vie continue. »

Cette semaine également, l’entraînement de danse de LaShawn Jones incitera les utilisateurs à passer à des chansons qui procurent un sentiment de joie, et Jhon Gonzalez invitera les utilisateurs à danser sur des morceaux qui célèbrent des rythmes traditionnels et puissants de différents genres, notamment la cumbia, le tango et l’indien. populaire.

Apple Fitness + dévoile également une nouvelle collection d’entraînement le 25 avril conçue pour faire danser les abonnés n’importe quel jour de l’année. « Get into a Groove with Dance » commence par trois entraînements de 20 minutes de chacun des entraîneurs Fitness + Dance pour « Get on the Dance Floor ». Apple dit que les abonnés commencent par de courtes routines avant de passer à « Prendre le devant de la scène » avec trois entraînements basés sur les performances de 30 minutes.

Pour honorer tout ce qui touche à la musique et à la danse, Apple organise un Apple Watch Activity Challenge spécial pour les utilisateurs du monde entier le 29 avril, récompensant les participants qui ont terminé n’importe quel entraînement de danse de 20 minutes ou plus en utilisant leur Apple Watch avec un prix en édition limitée autocollants pour les messages.