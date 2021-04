Apple a déployé une nouvelle application, Find My Certification Asst, conçue pour permettre aux développeurs de tester le fonctionnement de leurs accessoires avec l’application Find My. L’application Find préinstallée sur les iPhones, Macs et iPads permet aux utilisateurs de trouver des accessoires fabriqués par Apple comme des AirPods au cas où ils seraient égarés. Le géant de la technologie basé à Cupertino avait annoncé pour la première fois qu’il laisserait bientôt les accessoires tiers Made for iPhone (MFI) fonctionner avec l’application Find My à la WWDC 2020. Comme il s’agit d’un outil de développement, les utilisateurs réguliers d’Apple ne le trouveront pas sur le App Store régulier d’Apple. Les débuts de l’application de test indiquent qu’Apple pourrait être prêt à annoncer prochainement le lancement du programme pour appareils tiers. Apple accueillera la Conférence mondiale annuelle des développeurs du 7 au 11 juin.

Selon la description de l’application (via TechCrunch), l’application Find My Certification Asst permettra au titulaire de licence MFi de «tester la découverte, la connexion et d’autres exigences clés pour les accessoires» qui fonctionneront avec la technologie de réseau Find My d’Apple. Les développeurs tiers enregistrés auprès d’Apple auront besoin d’informations d’identification MFi pour se connecter, et les résultats du test seront automatiquement partagés avec l’entreprise. Pour rappel, l’application Find My utilise les signaux Bluetooth des appareils Apple même lorsqu’ils sont hors ligne.

LIRE AUSSI: La WWDC 2021 débutera le 7 juin, Apple lancera iOS 15, macOS 12, watchOS 8 et plus

Certaines entreprises ont déjà annoncé des produits qui pourront s’intégrer au réseau Find My. Le licencié MFi et fabricant américain d’électronique grand public Belkin avait annoncé que ses écouteurs SoundForm Freedom TWS prendraient en charge le réseau Find My. Notamment, le prochain iOS 14.5 aura probablement un nouvel onglet appelé « Articles » qui prendrait en charge les appareils portant les AirTags qui n’ont pas encore été lancés et d’autres accessoires tiers, comme ceux de Tile et d’autres. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a récemment annoncé que la prochaine version d’iOS 14 serait déployée ce mois-ci. La société n’a pas encore partagé plus de détails sur les AirTags qui auraient fait leurs débuts le mois dernier.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici Dernières nouvelles et dernières nouvelles