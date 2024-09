Apple lance un nouvel iPhone « conçu pour l’IA »

Apple a lancé son dernier appareil, l’iPhone 16. La société a déclaré avoir conçu le nouveau téléphone avec la dernière technologie d’intelligence artificielle (IA).

Apple a annoncé quatre nouveaux modèles d’iPhone 16 lors d’un événement de lancement le 9 septembre depuis son siège social de Cupertino, en Californie. Il a déclaré que les nouveaux modèles sont équipés de fonctionnalités spéciales puces pour soutenir la puissance accrue nécessaire aux opérations d’IA.

Apple affirme que l’intelligence artificielle intégrée aux appareils fait partie de sa nouvelle technologie Apple Intelligence. Tim Cook, le dirigeant d’Apple, s’est exprimé lors de l’événement de lancement. Il a déclaré que les nouveaux modèles d’iPhone 16 avaient été « conçus dès le départ pour Apple Intelligence ».

Apple Intelligence est disponible pour les utilisateurs des nouveaux modèles d’iPhone 16, ainsi que des modèles 15 Pro et 15 Pro Max. Les utilisateurs doivent également utiliser iOS 18.1, dont le lancement est prévu en octobre. Apple Intelligence peut également être utilisé avec les iPad et les Mac.

L’entreprise décrit la technologie en tant que « système d’intelligence personnelle » conçu pour aider les utilisateurs à « communiquer, travailler et s’exprimer ».

Les nouveaux outils d’IA, ou fonctionnalités, sont conçus pour améliorer les outils existants, notamment l’assistant numérique Siri de l’entreprise, créé il y a 13 ans. Les responsables de l’entreprise affirment qu’ils souhaitent que Siri comprenne mieux les demandes et les actions de l’utilisateur.

Une nouvelle fonctionnalité des modèles d’iPhone 16 permet aux utilisateurs de rechercher des images dans leur collection d’images en décrivant à quoi ressemble une image. Les outils d’IA peuvent également aider les utilisateurs à créer des émojis personnels et peuvent organiser et fournir de brèves descriptions des e-mails. D’autres fonctionnalités d’IA incluent une caméra et une production vidéo améliorées fonctions.

Les nouveaux modèles d’iPhone sont également équipés d’un nouveau bouton qui réagit aux clics et aux mouvements de la main pour faciliter et accélérer la configuration des prises de vue, la capture d’images et le démarrage de l’enregistrement vidéo.

L’entreprise a annoncé que les modèles d’iPhone 16 seront disponibles en précommande le 13 septembre. Mais comme les nouveaux outils d’IA nécessitent la mise à jour iOS 18, les utilisateurs devront attendre de la recevoir pour utiliser les fonctionnalités. Apple a déclaré que la version iOS 18 serait déployée d’octobre à décembre. L’anglais américain sera la première langue disponible, suivie de plusieurs autres langues qui seront ajoutées l’année prochaine.

Le prix de départ de l’iPhone 16 sera d’un peu moins de 800 dollars. Le modèle haut de gamme coûtera près de 1 200 dollars.

La volonté d’Apple d’intégrer des outils d’intelligence artificielle dans ses nouveaux appareils est en partie perçue comme une réaction aux initiatives de concurrents comme Samsung et Google. Ces deux entreprises ont déjà proposé aux utilisateurs de nouveaux outils d’intelligence artificielle puissants dans leurs derniers modèles de smartphones.

En plus des nouvelles fonctionnalités d’IA proposées, Apple s’est également associé au développeur de ChatGPT, OpenAI, pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’utiliser la technologie de cette société pour des opérations plus complexes. En juin, Apple a annoncé qu’elle travaillait avec OpenAI pour créer une série d’outils d’IA pour les iPhones et autres appareils personnels.

Les responsables d’Apple ont souligné que tous les utilisateurs ont la possibilité de désactiver les outils d’IA qu’ils ne souhaitent pas utiliser. L’entreprise affirme depuis longtemps qu’elle accorde une grande importance à la vie privée et affirme avoir intégré des outils dans ses systèmes d’exploitation pour protéger les données des utilisateurs. Apple a déclaré avoir pris les mêmes mesures pour assurer la protection de la vie privée de ses nouveaux outils d’IA.

En plus d’annoncer les nouveaux appareils équipés d’IA, Apple a également présenté de nouveaux modèles de ses écouteurs Apple Watch et AirPods.

L’Apple Watch Series 10 a un écran plus grand et plus lumineux afficher qui vise à améliorer la vue depuis n’importe quelle position. Les modifications apportées à l’Apple Watch incluent également des fonctionnalités de santé supplémentaires, telles qu’un sommeil moniteur outil qui vise à identifier le trouble de l’apnée du sommeil.

Apple affirme que les nouveaux AirPods 4 sont dotés d’une puce améliorée pour une meilleure qualité audio, ainsi que d’une suppression du bruit plus active. Les appareils sont également équipés d’un outil pour aider les utilisateurs à retrouver les AirPods perdus. Il émet un son lorsque l’application Find Me d’Apple est utilisée pour retrouver les appareils perdus.

Je suis Bryan Lynn.

Bryan Lynn a écrit cet article pour VOA Learning English, basé sur des rapports d’Apple, de l’Associated Press et de Reuters.

Quiz – Apple lance un nouvel iPhone « conçu pour l’IA »

Commencez le Quiz pour le savoir

__________________________________________

Mots dans cette histoire

ébrécher – n. une petite partie d’un ordinateur qui stocke et aide à traiter les informations

fonction – v. travailler ou opérer d’une manière particulière

bouton – v. un interrupteur sur lequel on appuie pour contrôler une opération ou un équipement

afficher – n. un appareil électronique qui affiche des informations provenant d’un ordinateur

moniteur – v. observer quelque chose attentivement et enregistrer les résultats