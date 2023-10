Apple lance un nouvel Apple Pencil plus abordable

Apple a dévoilé aujourd’hui un nouvel Apple Pencil, plus abordable, disponible début novembre.

Le nouvel Apple Pencil, compatible avec tous les modèles d’iPad dotés d’un port USB-C, notamment l’iPad Pro, l’iPad Air et l’iPad mini, se couple et se charge avec un câble USB-C, offrant une faible latence et une sensibilité à l’inclinaison.

Pour la première fois, sur un Apple Pencil, un capuchon coulissant révèle un port USB-C, permettant aux utilisateurs d’utiliser un câble USB-C pour se connecter au nouvel Apple Pencil pour l’appairage et le chargement. Lorsqu’il est attaché magnétiquement à l’iPad pour le stockage, le nouvel Apple Pencil entre en état de veille pour préserver la durée de vie de la batterie.

La gamme Apple Pencil comprend désormais trois modèles : l’Apple Pencil de 1re génération, l’Apple Pencil de 2e génération et le nouveau Apple Pencil USB-C.

« Apple Pencil a révolutionné la prise de notes, le dessin et l’illustration, ouvrant des possibilités infinies de productivité et de créativité », a déclaré mardi Bob Borchers, vice-président du marketing mondial des produits d’Apple dans un communiqué de presse. « Combiné à la polyvalence de l’iPad, le nouvel Apple Pencil ouvre une autre excellente option pour découvrir la magie de l’écriture manuscrite numérique, de l’annotation, du marquage de documents et bien plus encore. »

Le nouvel Apple Pencil sera disponible à l’achat au prix de 79 $ (US), et sera disponible début novembre.