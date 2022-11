Apple lance un nouveau système SOS d’urgence pour les appels

Alors que les principales entreprises de télécommunications du Canada font face à des pressions pour s’assurer que les Canadiens peuvent joindre les intervenants d’urgence en cas de panne majeure, Apple déploie un nouveau service qui accomplira exactement cela.

Le géant de la technologie de Cupertino, en Californie, affirme que son nouveau système SOS d’urgence, disponible sur les appareils iPhone 14 au Canada cette semaine, aidera les personnes sans service cellulaire ou Wi-Fi à se connecter à un satellite pour signaler une urgence ou appeler à l’aide même dans les situations les plus difficiles. endroits éloignés.

“Il y a toujours des endroits que vous ne pourrez jamais couvrir entièrement avec des tours cellulaires comme les parcs nationaux ou les zones rurales, et donc quand il y a une urgence, cela devient très vite un problème”, a déclaré Maxime Veron, directeur du marketing des produits iPhone d’Apple.

“Imaginez que vous faites de la randonnée, par exemple, et que vous êtes seul et que vous tombez et cassez quelque chose ou que vous vous roulez la cheville, et que la nuit arrive et que vous n’avez vu personne depuis une heure. Vous savez que vous avez besoin d’aide parce que tu n’es pas sûr de pouvoir regagner ton camion ou ton camping, alors que fais-tu ?”

Il a déclaré que les utilisateurs pourront appuyer sur pour répondre à une série de questions – quelle est l’urgence, qui a besoin d’aide ? — pour déterminer quel personnel d’urgence est le mieux placé pour intervenir. Ils peuvent également choisir de notifier les contacts d’urgence programmés dans leurs téléphones et d’envoyer leur emplacement et la nature de leur urgence.

Leur téléphone tentera ensuite d’établir une connexion avec l’un des 24 satellites en orbite basse de Globalstar pour relayer leurs réponses et leurs demandes de contact aux points de réponse de la sécurité publique, des centres d’appels qui peuvent envoyer des intervenants d’urgence et atteindre leurs proches.

S’ils ont une vue dégagée du ciel et de l’horizon, la connexion est plus susceptible d’être établie, mais les arbres, les collines, les montagnes, les canyons et les hautes structures peuvent bloquer le signal, a déclaré Veron. Dans le cas où le signal est bloqué, le téléphone fournira des instructions sur la direction dans laquelle l’utilisateur doit se déplacer pour essayer d’établir une connexion.

“La connexion d’un iPhone à un satellite qui vole à plus de 800 miles au-dessus et à une vitesse de 15 000 miles par heure est tout un défi, et c’est en fait un défi très différent de la connexion à des tours cellulaires fixes”, a déclaré Arun Mathias, vice-président d’Apple. président des technologies sans fil et de l’écosystème.

“Les téléphones satellites existants reposent sur d’énormes antennes, souvent elles dépassent de l’appareil et cela ne fonctionnerait évidemment pas pour l’iPhone, nous avons donc dû inventer quelque chose de différent pour que l’iPhone puisse communiquer de manière fiable.”

La création du système a commencé avec Apple trouvant des fréquences – des signaux qui aident les appareils à se connecter aux réseaux – qui étaient déjà utilisées par les satellites, puis apportant des modifications matérielles et logicielles, afin que les iPhones puissent établir des connexions sans antennes encombrantes et que les messages aux intervenants d’urgence puissent être compressés .

L’entreprise a pu réduire la taille moyenne des messages à un tiers de leur taille, ce qui signifie qu’il faut environ un tiers du temps pour envoyer le message, a déclaré Mathias.

Apple a travaillé avec des entreprises de télécommunications pour s’assurer que les iPhones pourraient passer du satellite aux services cellulaires ou au Wi-Fi, mais ces entreprises n’ont aucun rôle dans le fonctionnement réel du service SOS d’urgence, a-t-il ajouté.

Le service sera gratuit pendant les deux premières années, mais Apple n’a pas précisé s’il facturera au-delà de cette période. Le service aura un mode démo que les gens pourront tester sans appeler à l’aide.

Le lancement intervient alors que le Canada se demande comment faciliter au mieux l’accès aux services d’urgence en cas de panne du réseau de télécommunications.

La semaine dernière, Telus Corp. a connu une panne dans certaines parties du sud de l’Ontario, ce qui a empêché les clients d’appeler le 911 à partir d’un téléphone fixe.

Le 8 juillet, Rogers Communications Inc. a connu une interruption de service encore plus importante qui a empêché des millions de Canadiens de joindre la police, les ambulanciers paramédicaux et les pompiers avec des appels de détresse.

Rogers n’a pas pu transférer ses clients vers des opérateurs concurrents, malgré les offres d’assistance des concurrents Bell et Telus.

Il n’a pas non plus été en mesure de fermer son réseau d’accès radio, qui aurait automatiquement connecté les clients à un autre opérateur pour les appels au 911.

Le gouvernement fédéral a ordonné à Rogers et aux autres entreprises de télécommunications d’élaborer un plan de secours pour éviter une perturbation similaire.

En septembre, les entreprises sont parvenues à un accord formel pour “assurer et garantir” l’itinérance d’urgence et d’autres assistances mutuelles lors de pannes majeures.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 novembre 2022.