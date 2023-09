Apple lance un nouveau programme « Rencontre avec les experts Apple » pour les développeurs

Apple a lancé une nouvelle ressource mondiale « Rencontre avec des experts Apple » permettant aux développeurs de trouver et de participer à des sessions, des ateliers, des laboratoires, des consultations individuelles et bien plus encore pour en savoir plus sur les derniers outils Apple pour les aider dans le développement de leurs applications. .

Avec plus de 50 sessions, ateliers et consultations immédiatement disponibles, Meet with Apple Experts comprendra un accès continu à des activités en ligne et en personne et des moyens de se connecter directement avec des experts Apple pour obtenir des informations, de l’aide et des commentaires.

À partir d’aujourd’hui, les développeurs peuvent s’inscrire à des sessions sur une variété de sujets qui approfondissent iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, visionOS et expliquent comment les applications et les jeux peuvent être optimisés pour les dernières versions matérielles.

Plusieurs sessions viseront également à aider les développeurs à maximiser leurs expériences d’applications et de jeux sur l’App Store en personnalisant les pages de produits, en améliorant la découverte d’applications, en tirant le meilleur parti des événements intégrés à l’application et en améliorant l’acquisition de clients grâce à des fonctionnalités telles que App Analytics.

Les développeurs peuvent commencer à s’inscrire aux nouvelles sessions Meet with Apple Experts via la page Web Developer.apple.com.