Apple lance un nouveau programme « Apple Community+ » pour récompenser les meilleurs contributeurs de la communauté Apple Support

Apple a lancé le programme “Apple Community+” – un programme de récompenses spécial qui reconnaît et récompense les meilleurs contributeurs de la communauté d’assistance Apple avec des avantages spéciaux, des expériences haut de gamme et bien plus encore pour avoir partagé “un contenu de qualité et des réponses utiles” sur les forums d’assistance Apple.

Le programme mondial a été lancé pour “honorer et célébrer” les contributeurs de haut niveau de la communauté d’assistance Apple, avec le programme sur invitation uniquement célébrant les utilisateurs qui “incarnent les qualités qui font [Apple’s online support forums] chaleureux et accueillant. »

“Dans la communauté d’assistance Apple, nous reconnaissons quand l’attitude positive, l’expertise et la curiosité d’un membre pour explorer de nouvelles solutions ont un impact important sur notre communauté. C’est pourquoi nous avons créé le programme mondial Apple Community+ pour honorer et célébrer ces membres », déclare Apple sur une nouvelle page Web faisant la promotion du programme. « Chaque année, nous invitons un petit groupe de contributeurs des plus hauts niveaux de la communauté à rejoindre le programme. C’est notre façon de dire merci et de montrer notre appréciation.

Pour avoir une chance d’être acceptés dans le programme “Apple Community+”, les utilisateurs doivent contribuer “un contenu de qualité et des réponses utiles” pour bâtir leur réputation dans les forums, devenant “des modèles dont le caractère motive les autres et élève [the] communauté.”