Apple lance un Apple Store en ligne au Vietnam

Apple a étendu aujourd’hui son Apple Store en ligne au Vietnam, offrant pour la première fois sa gamme complète de produits et son assistance directement aux clients à travers le pays.

Annoncé la semaine dernièrele nouvel Apple Store en ligne réduit la dépendance d’Apple à l’égard d’un réseau de vendeurs tiers pour gérer les ventes et l’assistance au Vietnam, le lancement de la nouvelle boutique en ligne marquant une expansion significative des opérations du fabricant d’iPhone dans le pays.

« Les clients sont toujours au centre de tout ce que nous faisons, et nous sommes ravis de mettre l’Apple Store en ligne au Vietnam », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente de la vente au détail d’Apple. dans un communiqué de presse en ligne. « Avec l’expansion d’aujourd’hui, nous sommes fiers d’offrir aux clients une nouvelle façon incroyable de découvrir et d’acheter nos incroyables produits et services, de se connecter avec les membres compétents de notre équipe et de découvrir le meilleur d’Apple. »