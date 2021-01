La société de technologie américaine Apple a hâte d’élargir ses produits de fitness et d’attirer des clients, elle a collaboré avec des artistes comme Shawn Mendes et Dolly Parton. Dans une série audio intitulée Time to Walk qui a été dévoilée mardi, les abonnés d’Apple Watch pour Fitness + peuvent écouter le chanteur canadien, connu pour ses chansons comme Stitches et Senorita, parmi de nombreuses autres célébrités. Ces stars parlaient de leurs moments personnels qui changent leur vie et qui sont enregistrés en marchant à l’extérieur ou dans des endroits qui ont du sens pour elles. C’est une série non scénarisée.

La série Time to Walk présente également le chanteur Parton, neuf fois primé aux Grammy Awards, qui dit qu’elle aime marcher depuis qu’elle est petite dans les Smoky Mountains. Parlant des leçons apprises et des souvenirs significatifs qu’elle a créés en marchant, Parton a déclaré qu’elle pensait qu’il était important de pouvoir sortir et marcher, si possible pendant cette période. Dans son épisode de Time to Walk, Parton mentionne qu’elle fait de son mieux quand elle marche. À un moment où beaucoup de gens se sentent confinés, Parton dit qu’elle espère que les gens feront une promenade dans le passé avec elle.

Parmi les autres célébrités qui figurent dans la dernière aventure audio d’Apple, citons le joueur de la NBA Draymond Green et le lauréat d’un Emmy Award Uzo Aduba, qui partagent également leurs réflexions sur le but et la gratitude, les moments et d’autres sujets stimulants qu’ils ont rencontrés pendant qu’ils étaient en promenade.

Dans leurs communiqué de presse officiel, la société de technologie a déclaré que la série avait été créée pour encourager les utilisateurs à marcher plus souvent et à profiter des avantages de l’une des activités les plus saines. Les épisodes de Time to Walk ne sont pas scénarisés et permettent aux utilisateurs de se promener aux côtés de certaines des personnes les plus influentes et les plus intéressantes qui partageront certaines de leurs histoires, photos et musiques les plus proches. Une fois l’épisode audio terminé, ils partagent également une courte liste de lecture de chansons qu’ils trouvent motivantes et inspirantes.

Pour les clients qui sont en fauteuil roulant, Time to Walk devient Time to Push, qui suit les objectifs «rouler» au lieu des étapes.

Le géant de la technologie a lancé Apple Fitness + en décembre 2020, un service d’abonnement mensuel à Apple Watch de 9,99 $ qui fournit des vidéos d’entraînement accessibles à partir de leurs produits comme l’iPad et l’iPhone. Ceux qui utilisent des montres Apple peuvent suivre leurs données médicales, y compris les calories brûlées et la fréquence cardiaque qui s’affiche à l’écran en temps réel. Les utilisateurs peuvent également surveiller les signes vitaux quotidiens et enregistrer les données pour les études liées au diabète, à la maladie de Parkinson et à la démence.