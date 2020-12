Apple a connu une année 2020 chargée. Alors que la société s’est attaquée à d’énormes contraintes de la chaîne d’approvisionnement au cours du premier semestre, en raison de coronavirus pandémie, le deuxième semestre est venu avec la société qui a tenté d’équilibrer la marche à vide en lançant de nouveaux produits les uns après les autres. Maintenant, il est rapporté que le géant basé à Cupertino pourrait ne pas en avoir simplement fini avec les nouveaux produits pour 2020. Selon un rapport récent, Apple pourrait faire une autre annonce de produit cette année.

Selon une note interne d’Apple obtenue par MacRumours, la société a informé ses fournisseurs de services qu’elle prévoyait des changements liés à AppleCare pour le mardi 8 décembre vers 5h30 PT (19h00 IST). En outre, la société a conseillé aux techniciens de se préparer aux nouveaux SKU de produits, aux descriptions de produits nouvelles / mises à jour et aux prix des produits nouveaux / mis à jour, selon le mémo consulté par MacRumours. Maintenant, ce développement est remarquable car Apple a publié des mémos presque identiques avant plusieurs annonces de produits précédentes. La société avait conseillé aux techniciens de se préparer aux mêmes changements liés à AppleCare peu de temps après avoir annoncé la série iPhone 12 en octobre de cette année.

Il est peu probable qu’Apple organise une autre présentation de lancement pour ledit produit. On dit que si Apple lance un nouveau produit, il pourrait le présenter via un communiqué de presse, similaire à l’approche adoptée par la société pour le nouveau MacBook Pro 13 pouces lancé en mai 2020, ou l’iPad. Pro 2020, ou les AirPod de deuxième génération lancés en mars 2019.

Le mois dernier, un pronostiqueur avait également laissé entendre qu’il pourrait y avoir une «surprise de Noël d’Apple».

On ne sait pas quel produit Apple pourrait lancer, s’il annonce réellement un nouveau produit. La plupart des regards sont tournés vers les écouteurs intra-auriculaires Apple AirPods Studio et les trackers d’articles de type Tile AirTags, car les deux produits ont été supposés être lancés lors des précédents événements de lancement d’Apple cette année.