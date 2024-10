Apple lance soudainement un nouvel iPad mini avec Apple Intelligence

Un nouvel iPad mini était prévu depuis un certain temps, mais la plupart des analystes prédisaient qu’il arriverait plus tard (heureux de dire que j’ai plus ou moins bien compris). Voici tous les détails de ce que nous savons sur le nouvel iPad mini.

iPad mini avec processeur A17 Pro Pomme

Modifications de conception de l’iPad mini 2024

L’iPad mini de septième génération est identique au dernier modèle, à l’exception des couleurs. Il y en a quatre et ils sont bleus, violets, étoiles et gris sidéral. Le violet et le bleu sont différents des couleurs similaires précédentes, bien que le gris sidéral et la lumière des étoiles correspondent aux dernières.

L’iPad mini est compatible avec le nouvel Apple Pencil Pro lancé plus tôt dans l’année. Cela signifie que tous les iPad, à l’exception du modèle d’entrée de gamme, fonctionnent avec ce dernier crayon. Cette tablette fonctionne également avec Apple Pencil avec USB-C.

iPad mini avec prise en charge d’Apple Pencil Pro. Pomme

Nouveau processeur iPad mini 2024

Le précédent iPad mini utilisait la puce A15 Bionic. C’était rapide, mais il n’est pas capable d’Apple Intelligence, donc Apple a mis à niveau la puce ici vers l’A17 Pro, vue pour la première fois dans l’iPhone 15 Pro l’année dernière. Apple vend cela comme une mise à niveau importante à bien des égards, mais la prise en charge d’Apple Intelligence est importante.

Cela signifie également qu’à l’heure actuelle, dans la gamme actuelle, seul l’iPad d’entrée de gamme n’est pas conforme à Apple Intelligence. Je pensais qu’il y aurait peut-être eu une mise à niveau de la puce pour y parvenir, mais je suppose que nous devrons nous contenter de la baisse de prix importante que l’iPad a obtenue en mai.

Stockage iPad mini 2024

Le nouvel iPad mini dispose de 128 Go de stockage dans sa configuration la plus abordable, soit le double de ce que possédait le dernier modèle. Il existe également un modèle avec 256 Go de stockage, comme la version de la génération précédente et, pour la première fois, un iPad mini avec 512 Go de stockage également.

iPad mini 2024 Autres différences

En fait, ceux-ci sont rares. L’écran reste à 8,3 pouces et les spécifications correspondent exactement au dernier iPad mini. Ce qui deviendra clair lorsque les unités d’examen seront publiées, c’est si le problème de « défilement en gelée » que certains ont trouvé auparavant a été banni, ce qui aurait pu être résolu grâce à des modifications logicielles.

Soit dit en passant, cet écran a la densité de pixels la plus élevée de tous les iPad, 326 pixels par pouce contre 264 ppi pour les autres tablettes. Et, bien sûr, il reste sans conteste l’iPad le plus portable.

Les précommandes sont maintenant ouvertes et seront mises en vente au prix de 499 $ et plus le mercredi 23 octobre.

