Apple lance macOS Monterey avec contrôle universel, raccourcis et AirPlay sur Mac

Apple a annoncé aujourd’hui la prochaine mise à jour de son système d’exploitation de bureau, macOS 12 Monterey. La nouvelle mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités, certaines exclusives à macOS et d’autres empruntées aux nouveaux iOS et iPadOS 15.

L’une des premières fonctionnalités majeures de macOS Monterey est Contrôle universel. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez contrôler votre iPad avec le clavier et la souris/le trackpad de leur Mac. Cela ne nécessite aucune configuration et il vous suffit de placer votre iPad à côté de votre Mac. Vous pouvez ensuite simplement déplacer votre souris sur tous vos Mac et iPad et également faire glisser et déposer des documents sur chacun d’eux.

macOS obtient également AirPlay sur Mac. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez diffuser l’audio et la vidéo de votre iPhone ou iPad vers votre Mac, comme vous le feriez avec une Apple TV. Cela vous permettra d’utiliser l’écran de votre Mac pour afficher des vidéos ou des présentations à partir de votre téléphone ou également lire n’importe quel son qui peut être lu sur le téléphone.

macOS Monterey obtient également un Safari entièrement repensé avec une toute nouvelle barre d’onglets qui intègre l’adresse et la zone de recherche dans l’onglet actif, et des groupes d’onglets pour conserver les onglets fréquemment ouverts organisés en groupes personnalisés. Safari peut désormais également ajuster de manière transparente les couleurs de son interface utilisateur pour correspondre à la conception actuelle de la page Web.

macOS Monterey obtient également Raccourcis, une fonctionnalité qui a fait ses débuts sur l’iPhone. Tout comme sur l’iPhone, les Mac peuvent désormais automatiser les tâches courantes et vous pouvez les lancer en un seul clic. Le système d’exploitation est livré avec un ensemble d’actions prédéfinies et vous pouvez créer les vôtres avec une interface simple. Vous pouvez également importer vos flux de travail existants d’Automator vers les raccourcis ou simplement continuer à utiliser Automator. Les raccourcis sont intégrés dans tout le système d’exploitation afin que vous puissiez lancer vos flux de travail de n’importe où, y compris Siri.

De plus, macOS Monterey bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités trouvées dans iOS et iPadOS 15. Cela inclut toutes les nouvelles améliorations apportées à FaceTime, y compris l’audio spatial, qui fait apparaître le son des personnes à qui vous parlez depuis l’endroit où la personne est positionnée sur l’écran. L’isolation vocale vous permettra d’éliminer les bruits de fond et le large spectre permettra à tous les bruits ambiants de passer. Le nouveau mode Portrait floutera automatiquement votre arrière-plan.

Partage vous permet de partager du contenu tel que de la musique, des films, des émissions de télévision, des projets et plus encore avec les personnes que vous utilisez FaceTiming. Vous pouvez également partager votre écran, ce qui peut être utile pour la productivité ou le dépannage. Apple met également une API à disposition afin que d’autres développeurs d’applications puissent importer leurs applications dans FaceTime pour le partage.

Partagé avec vous collecte tout le contenu partagé avec vous via Messages, y compris des photos, des vidéos, des articles, etc. et le place dans un onglet Partagé avec vous dans Photos, Safari, Apple Podcasts, Apple News et l’application Apple TV.

le Se concentrer fonction filtrera automatiquement les notifications indésirables en fonction de votre activité actuelle. Les autres utilisateurs de Mac et iPhone pourront également voir votre statut afin de savoir si vous n’êtes pas disponible. Le paramètre de mise au point modifié sur un appareil s’appliquera à tous les appareils Apple.

macOS Monterey obtiendra le Cartes mises à jour application avec un globe interactif et une expérience détaillée de la ville et le tout nouveau Remarques application.

Texte en direct utilisera l’apprentissage automatique pour détecter le texte dans les photos, y compris les numéros de téléphone, les sites Web, les adresses et les numéros de suivi, afin que vous puissiez copier et coller, passer un appel téléphonique, ouvrir un site Web et trouver facilement plus d’informations.

Apple affirme que macOS Monterey prendra en charge la plus large gamme de Mac de l’histoire, y compris les modèles Intel et Apple Silicon. Cependant, Apple abandonne la prise en charge de certaines des anciennes machines, y compris certains des anciens modèles iMac, MacBook Air, MacBook Pro et MacBook.

macOS Monterey sera disponible pour les développeurs aujourd’hui, tandis qu’une version bêta publique sera disponible le mois prochain. Une version stable arrive à l’automne.

