Apple lance l’iPhone 16, l’Apple Watch Series 10 et les AirPods 4

Pomme vendredi, Apple a accueilli ses clients dans ses magasins du monde entier pour les lancements de l’iPhone 16, de l’Apple Watch Series 10 et des AirPods 4. Les nouveaux produits ont été annoncés lors d’un événement plus tôt ce mois-ci et sont disponibles en précommande depuis le 13 septembre. La société a illuminé le cube de verre de son Apple Store de la Cinquième Avenue à New York, en clin d’œil au Siri amélioré, qui illuminera les bords de l’écran du nouvel iPhone lorsque cette fonctionnalité sera déployée le mois prochain. Les derniers iPhone d’Apple marquent la dernière avancée de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle, avec de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence qui commenceront à être lancées en octobre. Ces nouvelles fonctionnalités permettront aux clients de réécrire du texte, de supprimer des objets de photos et de parler avec un Siri amélioré. Les avancées logicielles ne seront disponibles que sur les appareils iPhone 16 et iPhone 15 Pro de l’année dernière.

Une vue du nouvel iPhone 16 d’Apple dans un Apple Store de Regent Street à Londres, au Royaume-Uni, le 20 septembre 2024. Rasid Necati Aslim | Anadolu | Getty Images

Mais les actions d’Apple ont chuté lundi après que des rapports d’analystes ont suggéré que la demande pour les derniers iPhones était inférieure aux attentes. L’analyste de TF Securities Ming-Chi Kuo a déclaré dans une note lundi que les ventes du premier week-end étaient en baisse d’environ 12 % par rapport à l’année dernière par rapport à l’iPhone 15. Barclays, JPMorgan et Bank of America ont également noté que les délais de livraison pourraient se traduire par une demande plus faible pour les modèles iPhone Pro plus chers par rapport à l’année dernière.

Les appareils du nouveau modèle Apple Watch Series 10 sont exposés après la présentation au siège d’Apple. Andrej Sokolow | Picture Alliance | Getty Images