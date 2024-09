Apple lance l’iPhone 16 et mise sur l’avenir de l’IA

Apple a dévoilé lundi l’iPhone 16 alors que le géant de la technologie cherche à insuffler une nouvelle vie à son produit phare, pariant que les consommateurs seront persuadés d’abandonner leurs anciens appareils par un déploiement constant de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle générative.

Le directeur général Tim Cook a déclaré que le dernier modèle était le premier de ses smartphones à être « conçu de A à Z » pour l’intelligence artificielle « et ses capacités révolutionnaires », alors que le public se pressait dans le Steve Jobs Theatre sur le campus d’Apple à Cupertino pour son événement annuel de lancement de produit.

L’iPhone 16, qui sera commercialisé le 20 septembre et dont les précommandes débuteront vendredi, intervient alors que le géant de la technologie s’efforce de s’imposer comme un acteur de l’intelligence artificielle et de relancer les ventes d’iPhone en baisse avec de nouvelles fonctionnalités d’IA générative dans son dernier système d’exploitation, iOS18 – bien que les analystes aient convenu que le lancement n’a pas réservé de surprises majeures. Les actions d’Apple ont terminé la journée à plat.

Les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les ventes de l’iPhone augmentent l’année prochaine grâce aux nouvelles fonctionnalités « Apple Intelligence », qui incluent un assistant vocal Siri amélioré, des fonctions de retouche photo, des aides à la rédaction et un accès gratuit à ChatGPT grâce à un partenariat avec OpenAI. L’événement de lundi a apporté quelques précisions sur le calendrier de ces lancements, qui commenceront plusieurs semaines après la vente des premiers iPhone 16.

L’entreprise a annoncé que certains éléments clés de son offre Apple Intelligence seraient lancés le mois prochain en anglais américain et seront déployés en « anglais localisé » au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud en décembre. Le chinois, le japonais, le français et l’espagnol seront ajoutés l’année prochaine.

Parmi ces nouvelles fonctionnalités figurent Siri, des aides à la rédaction et des résumés de courrier et de notifications. Ensemble, elles représentent la première vague d’applications d’intelligence artificielle qui, selon Apple, transformeront les appareils grand public. Apple Intelligence sera également disponible sur iPad et MacBook.

Un portail vers ChatGPT d’OpenAI sur iPhone devrait être disponible pour les utilisateurs d’ici la fin de l’année, un peu plus tard que la vague initiale d’applications d’amélioration de la productivité arrivée en octobre.

La cour d’Apple à OpenAI, soutenu par Microsoft – y compris un potentiel investissement direct à l’horizon aux côtés de Nvidia, qui valoriserait la start-up d’IA à plus de 100 milliards de dollars – est apparue plus tôt cette année alors que les investisseurs commençaient à exprimer leurs inquiétudes quant au fait qu’Apple pourrait prendre du retard par rapport à ses concurrents.

« Nous assistons à une véritable course aux armements dans le domaine de l’IA », a déclaré Paolo Pescatore de PP Foresight. « Nous l’avons vu avec les caméras mégapixels, maintenant il s’agit de savoir qui possède la meilleure plateforme d’IA. Des entreprises comme Google, Microsoft et Meta font d’énormes investissements, et le retour sur investissement est énorme. [return on investment] n’est toujours pas clair.

L’iPhone 16 sera disponible en quatre modèles : le Pro, le Pro Max, le Plus et un modèle de base. Le Pro et le Pro Max ont un écran plus grand et un appareil photo plus avancé. Le modèle de base coûtera 799 $, le Pro 999 $ et le Pro Max plus grand 1 199 $.

L’iPhone 16 est équipé de la nouvelle puce A18, qui améliorera les performances pour répondre aux exigences d’exécution de modèles d’IA en local sur l’appareil. Le Financial Times a rapporté samedi que la puce avait été conçue sur l’architecture V9 de nouvelle génération d’Arm.

Sribalan Santhanam, vice-président du groupe d’ingénierie du silicium de la société, a déclaré que la puce montrait à Apple un bond en avant de « deux générations », l’A18 étant « jusqu’à 30 % plus rapide » que les processeurs de l’iPhone 15 et défiant même les « PC de bureau haut de gamme ».

Une version améliorée de la puce A18 dans les modèles Pro de l’iPhone 16 sera « le processeur le plus rapide de tous les smartphones », a-t-il déclaré.

Apple a également annoncé que l’Apple Watch Series 10 serait disponible à partir du 20 septembre. La société a déclaré que la Series 10 avait un écran plus grand, un design plus fin, une charge de batterie plus rapide et une nouvelle puce S10 pour l’apprentissage automatique. Elle sera dotée d’une nouvelle fonction de détection de l’apnée du sommeil, et la société attend l’approbation de la Food and Drug Administration américaine « très bientôt ». Les prix commencent à 399 $.

Les derniers écouteurs AirPods Pro 2 de la société seront livrés avec une nouvelle aide auditive, une fonction de test auditif de « qualité clinique » et une protection auditive, en attendant l’autorisation de la FDA.

« La gamme iPhone 16 est extrêmement importante pour Apple à un moment où la demande des consommateurs pour de nouveaux smartphones ralentit », a déclaré Leo Gebbie de CCS Insight. Apple Intelligence, a-t-il déclaré, « sera au cœur de la prochaine décennie de l’iPhone ».

Après l’événement, l’analyste de Piper Sandler, Matt Farrell, a réitéré une note neutre sur les actions Apple, écrivant que l’événement s’est déroulé « en grande partie comme prévu » et notant que « les cas d’utilisation d’Apple Intelligence nécessitent probablement encore une formation des utilisateurs ».

« En fin de compte, il s’agit d’un pari à long terme pour Apple, et même si nous ne verrons peut-être pas l’impact le plus important immédiatement, Apple Intelligence finira par changer complètement l’expérience utilisateur des smartphones, comme avec le premier iPhone », a déclaré Nabila Popal de l’International Data Corporation.