Un problème de longue date pour les utilisateurs utilisant Chrome au lieu de Safari tout en étant toujours investis dans l’écosystème d’Apple vient d’être résolu. La fonction de trousseau iCloud qui stocke et même génère des mots de passe pour vos comptes n’était pas disponible dans le navigateur Google.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Chrome obtiennent l’extension iCloud Passwords pour Chrome. C’est assez simple et associe votre trousseau à votre navigateur Chrome. Vous pouvez avoir accès à tous vos mots de passe stockés sur iCloud depuis votre iPhone, MacBook et iPad. Et cela fonctionne aussi à l’envers. Si vous générez ou enregistrez un mot de passe à partir de votre navigateur Chrome, il se synchronisera avec le trousseau.

Vous pouvez télécharger l’extension Chrome sur le lien source ci-dessous.

La source