Apple lance les troisièmes versions bêta d’iOS 17.4 et d’iPadOS 17.4 aux développeurs

Apple a lancé aujourd’hui les troisièmes versions bêta des prochains iOS 17.4 et iPadOS 17.4 aux développeurs à des fins de test, les mises à jour étant disponibles une semaine après qu’Apple ait lancé les deuxièmes versions bêta.

Les développeurs enregistrés peuvent participer aux versions bêta en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à la section Mise à jour logicielle, en appuyant sur l’option « Mises à jour bêta » et en activant la version bêta du développeur iOS 17 ou iPadOS 17. Un identifiant Apple associé à un compte développeur est requis pour télécharger et installer la version bêta.

iOS 17.4 introduit des changements radicaux dans le fonctionnement de l’App Store et des applications dans l’Union européenne, ouvrant la voie à des marchés d’applications alternatifs, à des systèmes de paiement alternatifs, à la prise en charge de moteurs de navigateur tiers et à un accès NFC pour les banques et les fournisseurs de paiement tiers. Ces fonctionnalités sont limitées à l’UE et ne seront pas disponibles dans d’autres pays.

Il y a cependant des changements dans les applications de jeux, et avec le lancement d’iOS 17.4, Apple autorisera les applications de jeux en nuage comme Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce NOW. Les mini-jeux, les chatbots et les plug-ins peuvent également désormais utiliser le système d’achat intégré.

Parallèlement à ces mises à jour, iOS 17.4 ajoute de nouveaux caractères emoji, des transcriptions pour les podcasts dans l’application Podcasts, la prise en charge de l’utilisation de SharePlay avec le HomePod, des activités en direct du chronomètre, et bien plus encore. Tous les détails sur toutes les nouveautés d’iOS 17.4 sont disponibles dans notre article sur les fonctionnalités d’iOS 17.4.