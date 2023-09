Apple lance les premières versions bêta des développeurs iOS 17.1 et iPadOS 17.1

Apple a lancé aujourd’hui ses premières versions bêta pour développeurs d’iOS 17.1 et d’iPadOS 17.1 pour iPhone et iPad, apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations après la sortie initiale d’iOS 17 et d’iPadOS 17 la semaine dernière.

Avec les mises à jour, Apple a ajouté la possibilité de « favoris » des chansons et des albums dans Apple Music, un nouveau paramètre pour AirDrop pour permettre les transferts via des données cellulaires, en plus du Wi-Fi, ainsi qu’un correctif pour un bug dans l’application Podcasts qui n’afficherait pas les illustrations de chapitre en plein écran pour certains podcasts.

Parallèlement aux premières versions bêta des développeurs iOS 17.1 et iPadOS 17.1, Apple a également lancé aujourd’hui sa première version bêta du développeur watchOS 10.1.

iOS 17 a introduit un large éventail d’améliorations sur l’iPhoney compris des mises à niveau des applications FaceTime, Messages et Téléphone, de nouvelles fonctionnalités AirDrop, StandBy, une nouvelle façon d’afficher des informations visibles lorsque l’iPhone est posé et en cours de chargement, de nouveaux widgets interactifs, et bien plus encore.

iPadOS 17, disponible pour l’iPad (6e génération et versions ultérieures), l’iPad mini (5e génération et versions ultérieures), l’iPad Air (3e génération et versions ultérieures), l’iPad Pro 12,9 pouces (2e génération et versions ultérieures), l’iPad 10,5 pouces Pro et l’iPad Pro 11 pouces (1re génération et versions ultérieures) ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 17, notamment des mises à jour importantes pour Messages, notamment une nouvelle expérience d’autocollants, et les utilisateurs peuvent désormais laisser des messages vidéo et audio FaceTime.