Apple lance les premières bêtas publiques d’iOS 16 et d’iPadOS 16

Apple a publié les premières versions bêta publiques d’iOS 16 et d’iPadOS 16, permettant à quiconque d’installer les nouvelles mises à jour pour iPhone et iPad avant leurs débuts officiels à l’automne.

Les modifications apportées à l’écran de verrouillage de l’iPhone sont sans doute la mise à jour la plus importante d’iOS 16, apportant de nouvelles options de personnalisation qui permettent aux utilisateurs de modifier l’apparence de la date et de l’heure avec des styles de type et des choix de couleurs, d’ajouter des widgets à leur écran de verrouillage pour obtenir des informations en un coup d’œil, tels que les événements de calendrier à venir, la météo et les niveaux de batterie, les notifications déplacées, etc.